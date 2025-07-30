Nieta de ‘Chespirito’ reacciona a polémica de Florinda Meza sobre los “únicos defectos” del actor

María Penella, una de las nietas de ‘Chespirito’, reaccionó a los polémicos comentarios que Florinda Meza realizó sobre los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Hace más de 20 años, la viuda del comediante se refirió a ellos como sus “grandes defectos”.

La actriz de ‘Mujer de Nadie’ lamentó las declaraciones que la productora hizo en 2004. Sin embargo, aseguró que prefería no entrar en detalles pues no había visto el video viral.

PUBLICIDAD

“No he visto ese video. Creo que es un video viejo, por lo que me han contado. ¿Qué te digo? Lástima por ella que lo dijo”, señaló a ‘Ventaneando’ este 30 de julio.

A pesar de no estar de acuerdo con las declaraciones de quien es la viuda de su abuelo, María Penella mostró su empatía con Florinda Meza.

“El bullying cibernético para nadie es chido. Pero bueno, ¿qué te puedo yo decir?”, dijo.

Celebra homenaje a su abuela en serie de ‘Chespirito’

Por último, María Penella celebró el homenaje que su abuela recibió en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, donde se expuso la relación que tuvo con Roberto Gómez Bolaños antes de alcanzar la fama y luego de la infidelidad del comediante con Florinda Meza.

“Pues mira, la verdad es que mi abuela Chela fue quien nos abrazó siempre, quien nos tuvo siempre en su casa, comiendo caracoles. La verdad es que es muy lindo que ese homenaje haya ocurrido y que pues ahora... Digo, no era ningún secreto, ¿no? Que mi abuela siempre estuvo ahí, pero que ahora del mundo entero lo sepa, pues es también grato”, sentenció con emoción la hija de Marcela Gómez Fernández.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre los hijos de ‘Chespirito’?

En 2004, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza fueron invitados al programa ‘Pasiones’ de la cadena chilena TVN. Aquella ocasión, los presentadores Felipe Camiroaga y Bárbara Rebolledo los cuestionaron sobre cómo inició su historia de amor.

“Fueron 5 años de andarla persiguiendo, fuera de eso, nada”, reveló el productor mexicano en la emisión.

“5 años de estarme persiguiendo y medio conquistaba porque sino no me habría dado ese primer beso. Me (hacía) poemas, dibujos, retratos… Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa”.

PUBLICIDAD

Ante las palabras de la intérprete, el intérprete de ‘El Chavo’ replicó: “No, no, no, ¿cómo defectos? Son seis hijos maravillosos, ¿cómo pueden ser defectos?”, a lo que Florinda se excusó: “Si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto”.