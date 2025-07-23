Hija de ‘Chespirito’ defiende lo expuesto en serie sobre el actor: Florinda Meza acusa “mentiras”

Paulina Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, defiende el contenido expuesto en la serie sobre la vida del actor, ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

Este 20 de julio, Florinda Meza se lanzó en contra del show en el que, sin usar su nombre real, se muestra cómo fue su relación con el artista, quien engañó a su esposa, Graciela Fernández.

“Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras están en su MAXima expresión”, escribió en Instagram.

Previamente, ella desmintió que ya hubiera interpuesto una demanda en contra de los responsables del programa, entre los que se encuentran dos de los hijos de su difunto marido, Paulina y Roberto Gómez Fernández.

Hija de ‘Chespirito’ defiende lo mostrado en la serie

Poco antes del estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que ahora se transmite en MAX, Paulina Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, defendió los hechos que se retoman en los capítulos.

“Hicimos un trabajo muy cuidado. Todos los que participamos hemos tenido muchísima atención en los detalles”, dijo al conversar con el creador ‘Turma CH’ durante un ‘live’ en febrero pasado.

“Habrá gente que tenga sus puntos de vista encontrados porque tenemos que recordar que es una ficción, no es un documental, es una ficción que se cuenta en torno a su vida privada”, agregó.

Ella explicó que “hay cosas que se tienen que contar de manera concreta, resumida, conceptual y ahí es donde entra la ficción”; sin embargo, aseveró que la historia es real.

“No que nos hayamos inventado muchas cosas, son cosas que son verdad, pero que están contadas desde el punto de vista de un autor, que en este caso somos Roberto, mi hermano, y yo”, señaló.

En una entrevista posterior para ¡Siéntese Quien Pueda!, ella puntualizó que lo que se muestra en la emisión es acerca de “Roberto, de Graciela, de sus hijos y de su equipo de trabajo”.

“Estamos hablando de una verdad. Posiblemente no todos los eventos fueron reales de manera precisa exacta, pero sí están impregnados de absoluta verdad”, señaló.

¿Hijos de ‘Chespirito’ arremetieron contra Florinda Meza?

En su charla para el programa de Univision, Paulina Gómez Fernández afirmó que ya “estaba sanado y trabajado” por su parte el que su padre traicionara a su madre con Florinda Meza.

“Yo he ido a muchos terapeutas. Y cuando abres las cosas ante tantas personas y ves tantos puntos de vista, en donde todos son válidos. ¿Por qué mi mente puede estar atada a esas creencias? No, las creencias sólo hacen daño”, comentó.