Florinda Meza

Nieta de Chespirito reacciona a polémica de Florinda Meza tras estreno de la serie biográfica

La actriz habló sobre la relación que lleva con Florinda Meza, quien en una entrevista se refirió a los hijos de Roberto Gómez Bolaños como "defectos".

Univision picture
Por:Univision
Video “Florinda se lo llevó”: exesposa de ‘Chespirito’ así habló de cómo él la dejó con 6 hijos 

María Penella, nieta del icónico comediante Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', compartió sus primeras impresiones sobre la serie biográfica de su abuelo y abordó la controversia que rodea a Florinda Meza.

¿Qué opina la nieta de Chespirito sobre Florinda Meza?

PUBLICIDAD

A raíz del estreno de la serie donde se aborda, entre otros momentos de la vida del actor, la relación que Chespirito tuvo con su esposa Graciela y el inicio de su romance con Florinda Meza, la polémica ha rodeado a la intérprete de Doña Florinda.

María Penella prefirió no tomar partido: "No puedo decir ni fu ni fa. Ni me meto". Sin embargo, destacó los "muy buenos recuerdos" que guarda de Meza: "Tengo muy buenos recuerdos de ella. Me llevaba muy bien con ella”, dijo la actriz de 28 años en entrevista para TVNotas, publicada el pasado 30 de junio.

Más sobre Florinda Meza

Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada
0:49

Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada

Univision Famosos
Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'
3 mins

Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'

Univision Famosos
¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó
0:55

¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó

Univision Famosos
Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 
1:00

Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 

Univision Famosos
Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”
0:57

Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”

Univision Famosos
Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”
2 mins

Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”

Univision Famosos
Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre
0:58

Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre

Univision Famosos
‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora
0:57

‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora

Univision Famosos
Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante
0:59

Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante

Univision Famosos
Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo
0:55

Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo

Univision Famosos

María Penella opina sobre la serie Chespirito: Sin querer queriendo

La nieta del legendario comediante no ocultó su alegría y orgullo al ver la serie escrita por los hijos de Chespirito.

"Vi el primer capítulo y estoy súper emocionada", comentó Penella. Para ella, es "muy lindo verlo" y siente "mucho orgullo" por el trabajo de sus tíos, Roberto y Paulina. La serie le genera "mucha ternura" al ver "ese aspecto de su álbum familiar en la pantalla" y saber que se le está haciendo "un homenaje en el mundo entero" a su abuelo.

Penella destacó la fidelidad de la serie a la vida de su abuelo, señalando que "no hay sorpresas" ya que él mismo escribió su autobiografía. "Al final son las historias que conocemos como familia", explicó. Lo que más le impactó fue "verlo hecho en esos universos del vestuario, de la utilería", describiendo la experiencia como "wow" y comparándola con leer un cuento y luego verlo en la película. Enfatizó la "muchísima calidad" del
producto final.

PUBLICIDAD

Nieta de Chespirito no quiso participar en la serie y explica la razón

A pesar de su entusiasmo, María Penella reveló que fue invitada a participar en la serie, pero declinó la oferta.

Aunque no quiso especificar qué personaje le propusieron, explicó que su decisión se basó en el deseo de mantener una "línea divisoria" entre su vida familiar y su trabajo.

Argumentó que hacer un personaje "requiere un trabajo emocional, psicológico", y para ella, era importante que "mi familia es mi familia" y su trabajo es su trabajo. Su tío Roberto, de hecho, respetó su decisión. "Dije: ‘Yo voy a ser muy feliz de espectadora’", concluyó.

María Penella es actriz y ha participado en telenovelas como El Hotel de los Secretos, Te Acuerdas de Mí y Mujer de Nadie.

Relacionados:
Florinda MezaRoberto Gómez BolañosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD