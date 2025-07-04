Nieta de Chespirito reacciona a polémica de Florinda Meza tras estreno de la serie biográfica

Video “Florinda se lo llevó”: exesposa de ‘Chespirito’ así habló de cómo él la dejó con 6 hijos

María Penella, nieta del icónico comediante Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', compartió sus primeras impresiones sobre la serie biográfica de su abuelo y abordó la controversia que rodea a Florinda Meza.

¿Qué opina la nieta de Chespirito sobre Florinda Meza?

A raíz del estreno de la serie donde se aborda, entre otros momentos de la vida del actor, la relación que Chespirito tuvo con su esposa Graciela y el inicio de su romance con Florinda Meza, la polémica ha rodeado a la intérprete de Doña Florinda.

María Penella prefirió no tomar partido: "No puedo decir ni fu ni fa. Ni me meto". Sin embargo, destacó los "muy buenos recuerdos" que guarda de Meza: "Tengo muy buenos recuerdos de ella. Me llevaba muy bien con ella”, dijo la actriz de 28 años en entrevista para TVNotas, publicada el pasado 30 de junio.

María Penella opina sobre la serie Chespirito: Sin querer queriendo

La nieta del legendario comediante no ocultó su alegría y orgullo al ver la serie escrita por los hijos de Chespirito.

"Vi el primer capítulo y estoy súper emocionada", comentó Penella. Para ella, es "muy lindo verlo" y siente "mucho orgullo" por el trabajo de sus tíos, Roberto y Paulina. La serie le genera "mucha ternura" al ver "ese aspecto de su álbum familiar en la pantalla" y saber que se le está haciendo "un homenaje en el mundo entero" a su abuelo.

Penella destacó la fidelidad de la serie a la vida de su abuelo, señalando que "no hay sorpresas" ya que él mismo escribió su autobiografía. "Al final son las historias que conocemos como familia", explicó. Lo que más le impactó fue "verlo hecho en esos universos del vestuario, de la utilería", describiendo la experiencia como "wow" y comparándola con leer un cuento y luego verlo en la película. Enfatizó la "muchísima calidad" del

Nieta de Chespirito no quiso participar en la serie y explica la razón

A pesar de su entusiasmo, María Penella reveló que fue invitada a participar en la serie, pero declinó la oferta.

Aunque no quiso especificar qué personaje le propusieron, explicó que su decisión se basó en el deseo de mantener una "línea divisoria" entre su vida familiar y su trabajo.

Argumentó que hacer un personaje "requiere un trabajo emocional, psicológico", y para ella, era importante que "mi familia es mi familia" y su trabajo es su trabajo. Su tío Roberto, de hecho, respetó su decisión. "Dije: ‘Yo voy a ser muy feliz de espectadora’", concluyó.