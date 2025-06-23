‘Chespirito’ y su exesposa “intentaron regresar”: “Había mucho amor de por medio”

Video ¿Quiénes son los hijos de Chespirito y cómo se llevan con Florinda Meza?

Antes de que Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, comenzara la relación con Florinda Meza que sostuvo hasta el día de su muerte, estuvo casado con Graciela Fernández.

Tras más de dos décadas, el actor puso fin a su matrimonio, algo que la madre de sus hijos admitió no le fue sencillo de superar.

“Esos 23 años fui muy feliz y ya cuando él se fue, primero lo sufrí mucho, mucho, mucho, mucho”, dijo Fernández en declaraciones presentadas por el documental ‘Biography’ de BioChannel.

“Ya a los 23 años [él] dijo: ‘Ya se te acabó tu cuota’, y Florinda se lo llevó”, sentenció ella igualmente sobre el final de su enlace nupcial.

Por su parte, Gómez Bolaños indicó que tanto sus compromisos laborales como el engaño contribuyeron a la ruptura: “Mi problema con Graciela, mi primera esposa, había sido la infidelidad, lo reconozco”.

‘Chespirito’ y su primera esposa intentaron “regresar”

A tiempo de que todo sucediera, el año pasado Roberto Gómez Fernández, uno de los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, reveló que ellos trataron de volver.

“Viene a finales de los 70, en el 79, la separación, realmente”, recordó en entrevista con Mara Patricia Castañeda, agregando que eso le causó “mucho dolor” pues tenía 14 años.

“Hubo algunos regresos de mi padre a la casa, pero que duraron poco y después se volvía a ir. Yo creo que hubo intentos de regresar, pero pues no, cada quien tomó su camino”, compartió.

El productor afirmó que el afecto entre sus padres no acabó en realidad: “Aunque hubo distanciamiento en diferentes circunstancias, al final la verdad es que seguían unidos, había mucho amor de por medio”.

Gómez Fernández contó que, luego de que su romance con ‘Chespirito’ concluyera, Graciela no volvió a tener pareja, que él sepa, y que le cayó “muy mal” que el artista entablara un idilio con Florinda Meza “al poco tiempo”.

Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños estuvieron casados por 23 años. Imagen Paulina Gómez/X

‘Chespirito’ dejaba a Florinda Meza por su ex

Hablando del inicio de su amorío con Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza aceptó que él seguía muy unido a Graciela Fernández y a los retoños que tenían.

“Fue muy difícil al principio. Luego llegaba fin de año, se acercaba, y entre las presiones de su familia y su remordimiento, acaba yéndose de mi casa”, narró en charla con la periodista Adela Micha, en 2023.

“Para mí era un sufrimiento espantoso”, confesó, “por ahí de enero o febrero ya lo tenía otra vez en casa, jurándome que no volvería a pasar”.