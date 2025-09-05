Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”

Video Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre

Florinda Meza reapareció luego de los ataques que recibió tras la transmisión de la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la actriz fue cuestionada sobre la declaración que hizo en 2004 al programa ‘Pasiones’ de la cadena chilena TVN, donde señaló que ‘Chespirito’ tenía “siete grandes defectos”, refiriéndose a sus hijos y a su exesposa.

“Ah, no, pues hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error’”, respondió a 'Venga la Alegría' este 5 de septiembre y dejó entrever que aquella polémica declaración solo se trató de una broma.

“ Esas cosas se dicen de broma, hombre. ¿No han oído esa canción?”, insistió y enseguida tarareó un fragmento del tema al que habría hecho referencia aquella vez.

“Que eres el hombre perfecto, solo tienes un error, estás casado”, explicó.

Según el fragmento que tarareó Florinda Meza, la canción sería ‘Casi perfecto’, de Ana Cirré.

Florinda Meza cree que serie de ‘Chespirito’ dañó memoria del productor

Por otro lado, la intérprete, de 76 años, se negó a opinar sobre los temas expuestos en ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, ya que considera que la serie, lejos de rendir homenaje y enaltecer el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, dañó su memoria.

“No puedo opinar. Yo lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Sí se vio. Eso me duele mucho porque, mira, yo estoy viva. Yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar. Eso es... No sé, a mí me parece hasta ruin porque, además, él hizo una gran labor (…) pero hay que tomarlo de quien viene. Las biografías son historias”, declaró.

Por último, Florinda Meza aseguró que la tienen sin cuidado las críticas. Incluso, explicó por qué decidió no darle importancia al “hate cibernético” que recibió tras la proyección de la biografía de su difunto esposo.

“Me dolería si vinieran de periódicos importantes, de series... pero viniendo de quien viene, no. Las redes sociales son así de como... Hay jovencitas a las que les han destruido la vida y quien hasta se suicida. Así es nuestro mundo de ahora. Además, hay que tomarlo como de quien viene. Porque la gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida. Gente que es muy vacía que tiene que vivir a través de la vida de los demás”, sentenció.