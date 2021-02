¿Natti Natasha embarazada? Es lo que suena después de que cancelara su participación en una película

"Tercera película para Clarissa Molina, después de hacer dos películas con Ozuna , ahora viene tu tercera película", celebró Raúl de Molina y Lili Estefan no tardó en intervenir: "¿Pero esta no era la película donde Natti Natasha tenía que ser la protagonista ?".

Fue entonces que la reina de belleza explicó lo que ocurrió. "Efectivamente, Lili, Natti Natasha era la protagonista de la película, sin embargo, no sé si se acuerdan, pero dos días atrás aquí dijimos que había rumores de que ella estaba embarazada ", contó la presentadora, quien días atrás mostró el anillo de compromiso que la dominicana compartió en sus redes sociales.

"Todo el mundo está rumorando eso en el medio. Nos comenta la producción de que Natti ya no será la protagonista , sin darnos ningún tipo de detalles. Ahora es Farina, de quien estoy súper contenta de compartir con ella", afirmó la presentadora dominicana.

Clarissa compartió el adelanto de la producción en la que aparece una larga lista de celebridades, como Julián Gil, Zion, Mike Towers y David Maler, pero su compatriota ya no. "Ahora que Natti no está, sale el 'teaser' oficial y no vemos a Natti por ningún lado", señaló la conductora y actriz.