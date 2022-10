Natália Subtil dice que Sergio Mayer Mori sí es un papá amoroso, pero le manda fuerte mensaje

Anteriormente, Natália Subtil señaló que Sergio Mayer Mori retiró el pago de manutención a su hija Mila y destacó que no tenía una presencia constante en la vida de su nena. Sin embargo, recientemente Subtil expresó que el panorama no es tan gris.

Natália Subtil mandó fuerte mensaje a Sergio Mayer Mori



En los últimos meses, la polémica por la manutención de la pequeña Mila se ha distinguido por mensajes no tan positivos por parte de sus padres, Natália y Sergio.

No obstante, en una reciente entrevista con la revista ‘Quién’, publicada el 27 de octubre de 2022, la modelo brasileña destacó que el panorama no es tan gris.

“Él es muy lindo y muy amoroso con ella y la cuida. Siempre que la dejo con él, estoy tranquila”.



Asimismo, señaló que el papá y abuelo de Mila tienen un lugar muy importante en la vida de su pequeña.

“Ella ama a su familia…. A ella le encanta ir con su papá y con su abuelo. Son sus personas favoritas de la familia. El abuelo es su top número uno”.

Sin embargo, la modelo advirtió que Sergio Mayer Mori aprovechó para mandar un tajante mensaje al papá de su hija.

“Que entienda las necesidades de ella, del día a día, porque como no conviven en el día a día, no entienden las necesidades. Porque un fin de semana es muy distinto de vivir realmente”.



Natália cree que tanto el abuelo y padre de su hija “tienen que abrir más la cabeza para que puedan entender los derechos de ella”, es decir, de su hija.

Justamente los derechos de su nena tuvieron un papel muy importante en su iniciativa por alzar la voz sobre el falto de pago de pensión del hijo de Barbara Mori.

“Llegó un punto en que me desperté. Digo: ‘Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer’…. Lo que estoy luchando son los derechos de ella, [estando] de acuerdo con él y nada más. Es una pensión alimenticia”.



La modelo de 34 años advirtió que esta es una obligación que tiene Sergio Mayer Mori como padre de Mila, no con ella.

“No es una ayuda. El papá tiene obligación de hacer lo que ella [su hija] necesita, de acuerdo con lo que él gana; no de acuerdo con lo que la mamá quiere, obviamente”.



Reconoció que ella es responsable de atender las necesidades de su nena, pero reiteró que no es una responsabilidad exclusiva de ella como mamá.

“Es su obligación. No es que vas a poner hijos por el mundo y los vas a dejar botados. La obligación no es solo de la mamá, porque escuché muchas veces: ‘Tú te quisiste embarazar. La niña está en ti, entonces es tu obligación’. Pero los niños no se hacen solos”.

Natália Subtil destacó el lado positivo de la polémica con Sergio Mayer Mori y la pensión de su hija



La brasileña contó que a pesar de la controversia que este tema ha causado, también ha tenido un efecto positivo en su vida.

“Yo creo que me abrió de una manera. Me siento más libre. Tenía eso ‘atrapado’ en mí por miedo a hacer las cosas, por miedo de alzar la voz, por miedo de ir por los derechos. Porque luego la gente te critica por cualquier cosa”.



Además, no sólo el impacto ha sido en su vida y en la de Mila, sino también en la de muchas otras mujeres que están viviendo situaciones similares.

“Y lo más bonito de todos estos últimos meses es la cantidad de mujeres que están haciendo lo mismo, porque vieron que alguien alzó la voz para ellas también”.