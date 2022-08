Natália Subtil acusa a Sergio Mayer Mori y a su padre de no darle pensión para su hija

“Antes no tenía casi dinero porque casi no trabajaba, pero ahorita ya se estrenó la segunda temporada de la serie Rebelde, donde es protagonista y se puede ver en su cuenta de Instagram sus fotos paseando por Europa, entonces ahí es cuando dices: ‘cómo es posible eso, cómo es que no apoya’, e insiste que no tiene para apoyar a su hija económicamente”, externó.