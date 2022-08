Natália Subtil se defiende de acusaciones de Sergio Mayer y lo llama "metiche"

“Él se metió una vez y no nos pareció justo sus ideas y a donde quería llevar el proyecto”, mencionó Subtil. “(Cuando) terminamos el disco, que estaba ya todo grabado, él entra al proyecto otra vez, ahí es cuando yo siempre decía ‘mira, si esa persona va a estar aquí, me hace mucho daño emocional, yo creo que no hay necesidad, si él quiere sumar, que sume de su parte, pero no es necesario que esté conmigo conviviendo opinando, lo que sea, porque yo hice todo eso sola”, contó al respecto de su convivencia laboral.