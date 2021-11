¿Qué fue de los integrantes de La Quinta Estación? Algunos terminaron sin hablarse

De acuerdo a 20 minutos y Vanguardia, Natalia Jiménez y Ángel Reyero no terminaron bien con Pablo Domínguez. Los medios mencionan que la cantante dijo que no le importaba un carajo lo que hiciera, mientras que Ángel aseguró que no existía ningún tipo de amistad y que en su momento les fue mejor sin él.