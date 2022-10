Natalia Esperón reveló qué provocó su divorcio con Pepe Bastón ¿Eva Longoria fue la culpable?

Actualmente, Natalia Esperón, de 47 años, disfruta de su soltería. No obstante, durante más de una década compartió su vida con el empresario José Bastón, quien ahora es esposo de Eva Longoria.

La historia de amor de Natalia Esperón y Pepe Bastón



A los 17 años de edad, Esperón conoció a José (también conocido como Pepe) en el casting de ‘Chica TV’. En ese entonces, el empresario tenía 24 años.

“Yo me acuerdo que lo vi y dije ‘Qué guapo está este muchachito’, pero hasta ahí”, contó en una reciente charla con Mara Castañeda.



En esta entrevista, que se publicó el pasado 10 de octubre de 2022, Natalia explicó que después de su primera cita con Pepe (una cena) dejó de saber de él durante varios meses.

Posteriormente, el ejecutivo de Televisa la fue a visitar al set de ‘Agujetas de color de rosa’ (que puedes ver gratis en ViX) y desde ahí “estuvo en su vida”.

Natalia confesó que primero tuvieron un noviazgo de alrededor de un año ocho meses pero terminaron. Tras su ruptura, la actriz salió con Javier Alarcón, mientras que Pepe, según Esperón, se involucró con algunas chicas del CEA.

No obstante, después de un tiempo separados se volvieron a dar una oportunidad y su amor floreció en una boda y en el nacimiento de su primera hija, Natalia (o Tali, como le dice la actriz).

“El me entregó el anillo y me entregó el niño, así fue tal cual”, contó.

La actriz de ‘Corazón Guerrero’ (que puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) y Pepe Bastón se casaron en 1995, pero su matrimonio llegó a su fin en 2005.

A lo largo de los años, su ruptura generó múltiples especulaciones sobre si existió una tercera en discordia; principalmente porque Pepe inició una relación con Eva Longoria, mientras que a Natalia no se le ha conocido una pareja famosa en estos últimos años.

Natalia Esperón aclaró los motivos de su divorcio con Pepe Bastón



Al final de su entrevista con Mara Castañeda, la actriz de ‘Por un beso’ (que puedes ver gratis en ViX) contó si Eva Longoria tuvo o no qué ver con su ruptura con Pepe Bastón.

“La gente también de repente piensa que Pepe me dejó por Eva. O sea, no tiene nada que ver. Si sacan la cuenta de mis hijos, cuantos [años] tienen, pues no. No tiene nada que ver”.



En realidad, un año después de que Pepe Bastón y Natalia Esperón se divorciaran, Eva Longoria se comprometió con su segundo esposo Tony Parker, con quien se casó el 7 de julio de 2007.

La actriz de ‘Desperate Housewives’ se separó de Parker en 2010 y fue hasta 2015, 10 años después del divorcio de Pepe y Natalia, que Eva se comprometió con el empresario mexicano.

Lo que ocasionó la separación de Natalia Esperón y Pepe Bastón fue uno de los momentos más difíciles de la vida de la pareja: la pérdida de uno de sus trillizos.

Esperón explicó entre lágrimas lo triste y complejo que fue enfrentarse a la muerte de su hijo Sebastián, quien falleció en su vientre y era hermanito de Mariana y José (dos de sus trillizos que sí sobrevivieron a su embarazo de alto riesgo).

Esta tragedia vino acompañada con depresión posparto y más complejidades que al final tuvieron un impacto en su matrimonio con Pepe.

“Quedé rota por dentro. Muy fuerte. Al mes regresan mis hijos a la casa y yo era otra. Completamente otra. No tenía ganas ni de tomar el teléfono, ni de hablar con nadie”.



Su hija Tali, que en ese entonces tenía 8 años, la orilló a sobreponerse lo mejor que pudo a esta situación, pero aún así su relación con Pepe no logró superar este lamentable suceso.

“Sí me aislé. Me aislé del mundo, lo único que quería eran mis hijos, y obviamente pues mi matrimonio se terminó.

Él de su manera vivió su duelo. Yo no vivía mi duelo porque todo era como inexistente, como que no había nada.

Nos divorciamos. Mis hijos tienen ahorita. Van a cumplir 19. Yo me divorcié cuando ellos tenían como un año y medio. Bien chiquititos”.

Natalia Esperón contó cómo se lleva actualmente con su exesposo Pepe Bastón



La actriz de ‘No tengo madre’ (que puedes disfrutar gratis en ViX) declaró que afortunadamente hoy en día ella y su exesposo Pepe son buenos amigos.

“A mucha gente le extraña que él y yo tengamos una relación muy bonita. Nos tenemos un cariño grande.

Vivimos cosas bien fuertes, igual y en ese momento cada quien lo vivió por su lado, pero nos acompañamos y lo más lindo que me pudo dejar fueron mis hijos y un aprendizaje de vida también brutal.

Con él aprendí muchísimas cosas. Y es un padre espectacular”.

Esperón advirtió que tanto ella como Bastón se esforzaron por construir esta amistad que hoy disfrutan principalmente por amor a sus hijos.

“Mis hijos se merecían tener una relación buena de papás… Mis hijos sienten paz de ver una relación tranquila.

Esto no es la nada. Se construyó, entre él y yo cediendo, conociéndonos, perdonándonos, entendiendo que somos papás de Mariana, José y Tali, y ellos se merecen una relación de papás sana”.