Natalia Esperón dice de qué murió su bebé y lamenta: "No me dejaron ver el cuerpo de mi hijo"

" A mí no me dejaron despedirme de mi hijo, no me dejaron ver el cuerpo de mi hijo, no lo pude conocer… No me lo permitieron, me quisieron ayudar, pero sí necesitaba ese duelo. Me concentré en mis hijos, a mí no me importaba nadie más, solo la sobrevivencia de Mariana y de José, tanto que se me olvidó Tali", sentenció.