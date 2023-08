Natalia Esperón temió que su hija viviera la misma tragedia que ella sufrió en un embarazo

"El embarazo de Tali iba muy bien y de repente un día yo salgo del llamado un viernes, va a comer Tali conmigo y me dice: 'Mamá, siento un dolor en la espalda baja fuertísimo, me siento muy mal'… Me dice: 'No sé, es como un malestar, no sé si sea parte del embarazo o sea que algo está mal'… Me habla por teléfono: 'Mamá, vamos al hospital…'. Pepe (Bastón) estaba en la casa que había ido a ver a Machi, y le digo: '¿Ya viste que Tali está en el hospital?'", detalló.