Natalia Esperón narró cómo fue la muerte de uno de sus trillizos: “quedé rota por dentro”

Fue en agosto del 2022 cuando Natalia Esperón habló en el programa ‘Montse y Joe’ sobre lo doloroso que fue la pérdida de su bebé Sebastián.

Dos meses después, la actriz de ‘Corazón Guerrero’ (telenovela disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) volvió a abrir su corazón sobre el tema con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Natalia Esperón narró cómo vivió la muerte de su bebé Sebastián

El 17 de noviembre del 2003, Natalia Esperón y José Bastón renovaron su paternidad. No obstante, el momento que debía ser de emoción y alegría se vio opacado por una triste noticia: uno de sus trillizos falleció antes de nacer.

A 19 años del difícil suceso, la actriz de ‘Agujetas de color de rosa’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) recordó que, desde un inicio, dicho embarazo fue muy difícil.

Según relató a la periodista Mara Patricia Castañeda, los problemas iniciaron dos años atrás: a pesar de que deseaba ampliar su familia con Pepe Bastón, no lograba quedar en cinta. No fue sino hasta que recibió un diagnóstico de endometriosis y la operaron de esta enfermedad que pudo concebir junto a su ex esposo.



La primera sorpresa del embarazo de Natalia Esperón fue que, en un inicio, tenía 4 productos en su vientre:

“Cuando me hacen el ultrasonido de ‘uno, dos, tres, cuatro’, y yo ‘¡cuatro! Esto está brutal, pero no brutal de increíble, sino de terror' (...) Pepe también de que ‘no manches, esto está muy cañón’”.



Desde ese momento, a Natalia Esperón le aseguraron que se trataba de un embarazo de alto riesgo.

Al mes de haber recibido la noticia, la actriz tuvo un sangrado, que le indicó que había perdido uno de sus bebés.

“Desde ahí, no sé, pero había algo en mí que yo sabía que no iban a ser tres”, aseguró.



Los meses posteriores, la estrella de melodramas pasó mucho tiempo en cama por indicaciones médicas.



En su último ultrasonido, dos días antes de su cesárea programada, “se dieron cuenta de que Sebastián había fallecido”.

“Lo más fuerte, y todavía me conmueve mucho, fue que cuando me abren (de la cirugía), el primero que salió fue Sebastián y yo pedí verlo y no me dejaron, por cuestiones… no sé, pero fue muy fuerte que no me hayan dejado verlo”.



De igual manera, Natalia Esperón recordó que no tuvo oportunidad de conocer a su bebé fallecido puesto que:

“Lo cremaron, lo enterraron y yo no estuve. Fue como tan rápido, como ‘¿qué sucedió?’, de un minuto a otro cambió mi vida”.



Lo que agravó aún más la difícil situación fue que los otros dos pequeños tuvieron sufrimiento fetal porque Sebastián llevaba alrededor de 3 días muerto, además de que esa misma semana la actriz había celebrado su cumpleaños.

“Fue un dolor muy, muy duro… (Tuve) depresión postparto (...) Quedé rota por dentro, muy fuerte”.



A pesar de que la estrella no se sentía con ánimos “ni de tomar el teléfono, ni de hablar con nadie”, encontró en su hija mayor la razón para continuar:

“De repente vi a ‘Tali’, una chiquita de 8 años que su mundo se le estaba desmoronando y dije ‘a ver, ¿cómo le voy a hacer para salir adelante?’”.