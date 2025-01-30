30 años después de 'Agujetas de Color de Rosa', Natalia Esperón se reencuentra con la villana: así lucen

Video Natalia Esperón contó por qué falleció su hijo y cómo esa tragedia hundió más su matrimonio

Natalia Esperón debutó como actriz por la puerta grande al protagonizar 'Agujetas de Color de Rosa' en 1994, una telenovela juvenil en la que compartió los créditos principales con Flavio César.

La telenovela producida por Luis de Llano fue un semillero de actores, pues había mucho talento juvenil que ahora son famosos actores como Irán Castillo, Nora Salinas y José María Torre. Aunque hubo otros que se retiraron de la actuación, pero no del mundo de la televisión como Marisol Mijares, la insoportable y caprichosa Renata, hermana de Cecilia (Irán Castillo).

Flavio César y Natalia Esperón; Marisol Mijares e Irán Castllo en 'Agujetas de Color de Rosa'. Imagen Televisa

Natalia Esperón y Marisol Mijares vuelven a trabajar juntas

Después de 30 años de 'Agujetas de Color de Rosa', Natalia Esperón y Marisol Mijares se reencontraron en otra telenovela, El Ángel de Aurora, la cual se transmite 1P/12C por Univision.

Sin embargo, mientras Natalia es la protagonista de la historia, Marisol ahora es la productora de los promocionales y la entrada de la telenovela, tema que interpretan Manuel Mijares y su hija Lucerito Mijares.

Esperón contó en junio de 2024 que durante las grabaciones "recibió una sorpresa muy bonita" al ver llegar a Marisol Mijares, pues no se lo esperaba.

"Después de 30 años que han pasado así (rápido) que nos encontramos", contó la productora emocionada y compartió que la sorpresa del reencuentro fue planeada por su esposo, pues también es productor del melodrama: "Fue muy divertido porque me escondieron en un camper", narró.

Marisol Mijares y Natalia Esperón se reencontraron en 'El Ángel de Aurora'

Para ambas fue muy emotivo el reencuentro, pues se dieron cuenta de que habían pasado 30 años desde que participaron en el proyecto juvenil, lo que les trajo entrañables recuerdos porque crearon una linda amistad en ese entonces.

"El corazón se me salía, empecé a sudar, el cachete me temblaba y empecé a llorar y sí lloramos", relató Mijares.

"Hagan de cuenta que pasó por aquí (su cabeza) toda esa época que fue bien bonita, estábamos bien chavitos. Son 30 años de vivencias bien lindas, de muchos sueños, de cosas bien bonitas", añadió Natalia Esperón.

Para Marisol no es el primer reencuentro con compañeras de 'Agujetas de Color de Rosa', en 2018 dejó ver que mantenía una amistad con Irán Castillo y Nora Salinas.

Marisol Mijares, Nora Salinas e Irán Castillo. Imagen Marisol Mijares/Instagram

Desde 1994 Natalia Esperón ha continuado su carrera en la actuación de manera intermitente, pues le dedicó gran parte de su tiempo a la maternidad: su primogénita es Natalia, quien ya la convirtió en abuela, y también tuvo un embarazo complicado de sus trillizos, pero uno de ellos murió.

Sobre la vida personal de Marisol Mijares se sabe poco, pero actualmente está casada con el productor Alejandro Balassa.

Natalia Esperón; Marisol Mijares y su esposo. Imagen Mezcalent, Marisol Mijares/Instagram

¿De qué trata 'Agujetas de Color de Rosa'?

La telenovela mexicana se transmitió en 1994, pero debido a que fue un éxito rotundo la alargaron y duró un año.

La historia gira en torno a un grupo de adolescentes que practican patinaje artístico y enfrentan diversos desafíos en su vida personal y familiar. La trama aborda temas como la amistad, el amor, los sueños y las dificultades que los jóvenes enfrentan mientras crecen.

Debido a que se convirtió en un fenómeno sacaron dos discos y el mismo elencó cantó los temas, artistas como Flavio César, Irán Castillo, la agrupación Curvas Peligrosas, Angélica María, Alberto Vázquez, Alan Gutiérrez, Marisol Mijares, José Maria Torre, entre otros, grabaron las canciones.