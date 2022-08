Natalia Esperón al fin confesó si tiene pareja o continúa disfrutando de la soltería

Una vez que la protagonista de ‘Agujetas de color de rosa’ (la cual puedes ver gratis en ViX) regresó al mundo del espectáculo, sus fans no sólo han disfrutado de su actuación como Guadalupe García en ‘Corazón guerrero’, sino también han podido conocer más sobre su vida detrás de cámaras.

Desde sus momentos más complicados, como enfrentarse a la muerte de uno de sus trillizos, hasta su vida amorosa.

Natalia Esperón habló sobre su vida amorosa: ¿está soltera?



Durante 10 años, de 1995 a 2005, Natalia Esperón compartió su vida en matrimonio con el empresario José Bastón, quien ahora es esposo de Eva Longoria.

Tras su divorcio, poco se ha sabido sobre su vida amorosa, de tal forma que durante una entrevista en el programa ‘Montse & Joe’, Yolanda Andrade le comentó a la actriz que “no le dio vuelo a la hilacha”. No obstante, Esperón sorprendió con su sincera respuesta.

“¿Quién dice que no? ¡Claro! He tenido mis parejas, he tenido mis historias de amor maravillosas, he tenido mis historias de amor desastrosas”.



En esta entrevista, transmitida la noche del martes 16 de agosto de 2022, Natalia contó que ha disfrutado de sus amores de una manera muy personal.

“Todo lo viví desde ser muy discreta. Soy muy difícil de andar compartiendo cosas. Soy muy discreta en ese sentido… lo que yo vivo es muy mío, muy muy mío. Es para mí. Es mío, lo gozo yo”.



Aunque el amor romántico sí ha sido parte de su vida, la actriz de ‘Por un beso’ (la cual puedes disfrutar gratis en ViX) reveló que por el momento no existe nadie que sea dueño de su corazón, así que se encuentra disfrutando al máximo su soltería.

Sin embargo, advirtió que estar soltera muchas veces no es tan bien visto por muchas personas. Afortunadamente, ella tiene la mejor forma de enfrentarse a estas críticas.

“De repente me dicen: ‘Ah, estás sola’. No, estoy soltera. ¿Solos? Todos estamos solos. Todos venimos al mundo y nos vamos solos.

Estoy soltera. Soledad no hay, eso sí no tengo. Soy una persona que tiene los lazos bien con su familia, con sus amistades, que tengo mi soltería increíble y que la gozo, lo disfruto muchísimo”.

La actriz de 47 años confesó que disfrutar su soltería no fue siempre sencillo. No obstante, gracias a la terapia hizo las paces con este aspecto de su vida y aprendió a quererse, aceptarse y compartir tiempo con ella misma.

“De repente estar sola para mí era como fuerte, [decía] ‘¿Quién quiere salir conmigo?’. Ahorita los momentos que más disfruto es estar conmigo”.



Natalia Esperón agregó que a pesar que por el momento disfruta mucho ser soltera, no está cerrada a tener una relación romántica.

“No estoy cerrada al amor para nada, pero en estos momentos disfruto la soltería a todo lo que da y me la paso de pelos conmigo”.