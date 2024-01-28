Nadia Ferreira revela fotos inéditas de su lujosa boda con Marc Anthony: celebran primer aniversario

Video Marc Anthony conoció a su nuevo amor cuando aún estaba casado: así conquistó a Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron su primer año de casados dando a conocer fotos nunca antes vistas de las nupcias.

La pareja se casó el 28 de enero de 2023 en el Pérez Art Museum de Miami y estuvo llena de personalidades como David Beckham y su esposa Victoria.

Ha pasado un año desde aquel día y la paraguaya ha dado a conocer nuevas imágenes del momento.

Las fotos nunca antes vistas de la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony

La mañana de este domingo 28 de enero la exreina de belleza sorprendió con una publicación en Instagram en donde compartió fotos inéditas de su casamiento.

Nadia Ferreira sorprendió con fotos como esta de su boda con Marc Anthony. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



"Feliz aniversario mi vida. Mi amor por ti y nuestra familia crece cada día más. ¡Te amo!", escribió junto a las fotos en las etiquetó a su ahora marido.

En una de las imágenes se les ve dándose un romántico beso ante los asistentes a las nupcias.

Para celebrar el primer aniversario de su boda, Nadia Ferreira compartió nuevas imágenes de aquel día. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



En otra más aparecen frente al estrado al momento en que fueron declarados marido y mujer. Y en una más, él le acomoda parte del deslumbrante vestido de novia.

La boda se realizó en el Pérez Art Museum, en Miami. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Las fotos de la romántica celebración de aniversario

La paraguaya también compartió algunas imágenes de cómo celebró con el cantante su primer año de casados.

Por las fotos que colgó, la pareja tuvo una romántica cena para conmemorar la fecha.

Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron su primer año de casados con una romántica cena. Imagen Nadia Ferreira/Instagram y Marc Anthony/Instagram



"Feliz aniversario, ¡mi amor! ¡Qué suerte la mía!", escribió el salsero de 55 años en Instagram.

" ¡Y los que faltan mi amor! Suerte es la mía. Te amo", le respondió la modelo, de 24 años.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron ocho meses después de haberse comprometido.

El día de la boda, él se puso un traje Christian Dior. Ella lució un vestido de novia de la diseñadora de alta costura de origen bielorruso Galia Lahav, según detalló Hola!.

Tan solo un par de semanas después de las nupcias, la pareja anunció que estaban esperando un hijo. La criatura nació a mediados de junio de 2023.

