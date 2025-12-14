Abraham Quintanilla

Familia del papá de Selena hace petición tras muerte de don Abraham Quintanilla: rompen el silencio

Los familiares de don Abraham Quintanilla, padre de Selena, hablaron en conjunto por primera vez tras el sorpresivo anuncio de la muerte del patriarca e hicieron una petición en medio del dolor por el que atraviesan.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Video Muerte de Abraham Quintanilla ocurre en cumpleaños de su hijo A.B.: el hermano de Selena reacciona

La familia de Selena tomó la cuenta oficial de Instagram de la fallecida cantante para emitir el primer mensaje en conjunto tras el sorpresivo anuncio de la muerte del patriarca, don Abraham Quintanilla.

El también manager de 'La Reina del Tex-Mex' perdió la vida a los 86 años.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la familia Quintanilla tras muerte de don Abraham?

Los integrantes de dinastía Quintanilla confirmaron que el padre de Selena murió "la mañana del sábado" 13 de diciembre.

Más sobre Abraham Quintanilla

Muerte de Abraham Quintanilla ocurre en cumpleaños de su hijo A.B.: el hermano de Selena reacciona
0:31

Muerte de Abraham Quintanilla ocurre en cumpleaños de su hijo A.B.: el hermano de Selena reacciona

Univision Famosos
¿De qué murió el papá de Selena? Lo que se sabe sobre el fallecimiento de Abraham Quintanilla
1 mins

¿De qué murió el papá de Selena? Lo que se sabe sobre el fallecimiento de Abraham Quintanilla

Univision Famosos
A.B. Quintanilla despide a su padre y recuerda el dolor por la partida de Selena
2 mins

A.B. Quintanilla despide a su padre y recuerda el dolor por la partida de Selena

Univision Famosos
Abraham Quintanilla llevó el dolor de la muerte de Selena hasta el último día de su vida
2 mins

Abraham Quintanilla llevó el dolor de la muerte de Selena hasta el último día de su vida

Univision Famosos
Forense revela si la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación
0:21

Forense revela si la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación

Univision Famosos
A.B. Quintanilla perdió a su padre Abraham el día de su cumpleaños: así había celebrado horas antes
1 mins

A.B. Quintanilla perdió a su padre Abraham el día de su cumpleaños: así había celebrado horas antes

Univision Famosos
¿Muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación? Esto se sabe
1 mins

¿Muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación? Esto se sabe

Univision Famosos
Muere Abraham Quintanilla: esto creía que le pasaría a Yolanda Saldívar si salía de prisión
3 mins

Muere Abraham Quintanilla: esto creía que le pasaría a Yolanda Saldívar si salía de prisión

Univision Famosos
Así informó A.B. Quintanilla la muerte de su padre Abraham Quintanilla
0:24

Así informó A.B. Quintanilla la muerte de su padre Abraham Quintanilla

Univision Famosos
Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años
1 mins

Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Univision Famosos

" Fue un hombre de familia entregado, cuya vida estuvo marcada por la fe, la disciplina y un amor firme. Fue una presencia guía dentro de su familia y trabajó incansablemente para proteger, proveer y liderar con integridad", dijeron a través del comunicado emitido este domingo 14 de diciembre.

"Como padre y representante de Selena y Los Dinos, Abraham desempeñó un papel esencial en el desarrollo de los talentos de sus hijos y en ayudar a compartir su música con el mundo. A lo largo de su vida, se mantuvo comprometido con honrar el legado de Selena con cuidado, responsabilidad y profundo respeto", se destacó.

"La familia agradece las numerosas muestras de cariño, oraciones y apoyo que ha recibido, y solicita respetuosamente privacidad mientras atraviesa su duelo y reflexiona en estos momentos", pidieron.

A través de este comunicado emitido desde la cuenta de Selena en Instagram, su familia pide "privacidad mientras atraviesa el duelo" tras la muerte de don Abraham Quintanilla, ocurrida este fin de semana.
A través de este comunicado emitido desde la cuenta de Selena en Instagram, su familia pide "privacidad mientras atraviesa el duelo" tras la muerte de don Abraham Quintanilla, ocurrida este fin de semana.
Imagen Selena/Instagram


En el texto no se aclaró la causa de muerte del también productor.

El sábado, la periodista Mandy Fridmann del portal Las Top News dio a conocer que don Abraham "luchaba contra la presión alta y la diabetes".

"Y, todo indica que habría tenido un ataque cardíaco que le provocó un paro y posteriormente la muerte", informó la comunicadora.

La familia Quintanilla no salió de manera inmediata a desmentir ni confirmar dicha versión. Tampoco se dieron detalles de los servicios fúnebres.

Video Lo inesperado: autopsia de Selena Quintanilla revela causa real de muerte a 30 años de su asesinato
Relacionados:
Abraham QuintanillaMuertes de famososPapás famososHijos de famososSelena QuintanillaSelena Quintanilla-PérezA.B. QuintanillaInfartosFamiliaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX