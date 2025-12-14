Abraham Quintanilla Familia del papá de Selena hace petición tras muerte de don Abraham Quintanilla: rompen el silencio Los familiares de don Abraham Quintanilla, padre de Selena, hablaron en conjunto por primera vez tras el sorpresivo anuncio de la muerte del patriarca e hicieron una petición en medio del dolor por el que atraviesan.



Video Muerte de Abraham Quintanilla ocurre en cumpleaños de su hijo A.B.: el hermano de Selena reacciona

La familia de Selena tomó la cuenta oficial de Instagram de la fallecida cantante para emitir el primer mensaje en conjunto tras el sorpresivo anuncio de la muerte del patriarca, don Abraham Quintanilla.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la familia Quintanilla tras muerte de don Abraham?

Los integrantes de dinastía Quintanilla confirmaron que el padre de Selena murió "la mañana del sábado" 13 de diciembre.

" Fue un hombre de familia entregado, cuya vida estuvo marcada por la fe, la disciplina y un amor firme. Fue una presencia guía dentro de su familia y trabajó incansablemente para proteger, proveer y liderar con integridad", dijeron a través del comunicado emitido este domingo 14 de diciembre.

"Como padre y representante de Selena y Los Dinos, Abraham desempeñó un papel esencial en el desarrollo de los talentos de sus hijos y en ayudar a compartir su música con el mundo. A lo largo de su vida, se mantuvo comprometido con honrar el legado de Selena con cuidado, responsabilidad y profundo respeto", se destacó.

"La familia agradece las numerosas muestras de cariño, oraciones y apoyo que ha recibido, y solicita respetuosamente privacidad mientras atraviesa su duelo y reflexiona en estos momentos", pidieron.

A través de este comunicado emitido desde la cuenta de Selena en Instagram, su familia pide "privacidad mientras atraviesa el duelo" tras la muerte de don Abraham Quintanilla, ocurrida este fin de semana. Imagen Selena/Instagram



En el texto no se aclaró la causa de muerte del también productor.

El sábado, la periodista Mandy Fridmann del portal Las Top News dio a conocer que don Abraham "luchaba contra la presión alta y la diabetes".

"Y, todo indica que habría tenido un ataque cardíaco que le provocó un paro y posteriormente la muerte", informó la comunicadora.

La familia Quintanilla no salió de manera inmediata a desmentir ni confirmar dicha versión. Tampoco se dieron detalles de los servicios fúnebres.