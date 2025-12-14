Abraham Quintanilla ¿De qué murió el papá de Selena? Lo que se sabe sobre el fallecimiento de Abraham Quintanilla Al fallecimiento de don Abraham Quintanilla, padre de la legendaria Selena, lo rodea un halo de misterio ya que la familia no reveló de manera inmediata la causa de muerte, sin embargo, salen a la luz algunos detalles de lo que pudo haberle sucedido.



Video Forense revela si la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación

La muerte de Abraham Quintanilla, padre de la legendaria Selena Quintanilla, continúa como un misterio luego de que la familia no reveló de manera inmediata la causa del deceso.

A.B. Quintanilla, hermano de la fallecida 'Reina del Tex-Mex', solo confirmó el fallecimiento la mañana de este 13 de diciembre y durante el resto del día se limitó a honrarlo con algunos mensajes en Instagram.

Sin embargo, salen a la luz algunos detalles que darían cierta claridad sobre lo que le ocurrió al famoso patriarca de 86 años.

La misteriosa muerte del papá de Selena Quintanilla

De acuerdo con un reporte de la periodista Mandy Fridmann del portal Las Top News, don Abraham "luchaba contra la presión alta y la diabetes".

"Y, todo indica que habría tenido un ataque cardíaco que le provocó un paro y posteriormente la muerte", reveló la comunicadora.

Horas antes, el portal TMZ había destacado que el médico forense del condado de Nueces County Medical Examiner aseguró que "no pudo confirmar la fecha de su fallecimiento".

También mencionó que recibieron la notificación del deceso la mañana de este sábado, pero que los familiares "no aceptaron jurisdicción".

Es decir, que " no se está investigando su muerte porque no hay sospecha de trauma, crimen, ni nada que pudiera alertar sobre su fallecimiento".

Lo anterior y el silencio de la familia Quintanilla ha avivado el misterio que existe alrededor de la partida de don Abraham, quien tras la muerte de Selena se convirtió en el máximo guardián de su legado.

Su deceso ocurre a 30 años y 8 meses del asesinato de la joven cantante a manos de Yolanda Saldívar.