¿Valeria Márquez interpuso denuncia por amenazas de muerte antes de que la asesinaran?

Video Supuesto ex de Valeria Márquez sería el principal sospechoso de su asesinato: aseguran es un capo

La tarde de este 14 de mayo trascendió que Valeria Márquez, la ‘influencer’ que fue asesinada mientras se encontraba en un ‘live’, habría expuesto haber recibido amenazas por parte de su exnovio.

Según viejos mensajes compartidos alegadamente por la también modelo en Instagram, y ahora retomados por Milenio, ella manifestó su preocupación.

PUBLICIDAD

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘EX’. Y hago responsable [de] cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, se lee en una imagen.

¿Valeria Márquez interpuso una denuncia por supuestas amenazas?

Luego de que dicha información se viralizara, y en medio de la investigación que ya se realiza debido al homicidio de Valeria Márquez, José Frangie Saade, alcalde de Zapopan, Jalisco, México, habló al respecto.

“En cuanto me enteré [del crimen], lo primero que pedí a la comisaría, es que si ella había pedido ayuda, sobre todo para algún Pulso de Vida”, explicó, en declaraciones presentadas por El Informador.

“Y no tenemos ningún procedimiento por parte de ella de amenazada, de violencia, absolutamente nada. No tenemos ningún registro, ni por parte de la Fiscalía ni por parte de Zapopan”, añadió.

En el sitio web se reportó que Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad del Estado, comentó que tampoco la Fiscalía local ha notificado si la creadora de contenido habría presentado alguna denuncia.

“Hay información que, recordemos, es complicado o que no se debe revelar porque tenemos que salvaguardar el sigilo de la integración de la carpeta, para que eventualmente no se caiga ante el Poder Judicial”, dijo.

¿Por qué asesinaron a Valeria Márquez?

Roberto Alarcón Estrada, además, reconoció que todavía no hay una línea clara de indagación sobre la razón por la cual le arrebataron la vida a Valeria Márquez.

PUBLICIDAD

“En ese hecho, como en muchos otros, no sabemos qué hay detrás de toda esta historia. Surgen especulaciones, desde luego, por todos los actores”, manifestó.

“Y lo que debemos hacer siempre es esperar a que las carpetas de investigación se integren adecuadamente. Más allá de lo que, sin duda, escuchamos o leemos en los medios y en las redes sociales, ninguna información es oficial”, señaló.

Estas palabras llegan después de que Telediario diera a conocer que presuntamente “autoridades de Jalisco” consideraban como “principal sospechoso” del ataque a Márquez a Ricardo Ruiz Velasco, alías ‘El Doble R’, supuesto líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha versión, aseveró Infobae México, les fue desmentida por la Fiscalía de Jalisco, entidad que puntualizó “dicho nombre no consta formalmente dentro de la carpeta, ni ha sido mencionado en testimonios”.

Actualmente, la dependencia realiza sus averiguaciones “conforme al protocolo de feminicidio” con el “objetivo de esclarecer” el fallecimiento de Valeria, especificó en un comunicado.