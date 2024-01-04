Aitana Derbez

Aislinn Derbez conmueve al hacer esto tras la muerte de la otra 'hija' de Eugenio Derbez

Aislinn Derbez, la hija mayor de Eugenio Derbez, hizo llorar a su hermana Aitana Derbez y a su madrastra Alessandra Rosaldo, tras el luto que han sufrido desde hace varios meses.

Por:
Univision
Video Aislinn le dio a su familia un tierno regalo inspirado en su perrita Fiona: te hará llorar

La familia Derbez pasó por momentos difíciles a finales de agosto pasado cuando revelaron que estaban de luto tras la muerte de Fiona, mascota a la que Eugenio Derbez consideraba como su hija.

A poco más de tres meses de la muerte de la perrita bulldog inglés, Aislinn Derbez conmovió al tener un emotivo detalle con su famoso papá, su media hermana Aitana y su madrastra Alessandra Rosaldo tras el fallecimiento de Fiona.

Aislinn Derbez provoca lágrimas con regalo

La encargada de mostrar el conmovedor regalo que les hizo la exesposa de Mauricio Ochmann fue la vocalista de Sentidos Opuestos, quien en su cuenta oficial de Instagram compartió varias fotografías.

En la publicación, la cantante mostró que su primogénita Aitana se conmovió hasta las lágrimas con el detalle de Aislinn Derbez, quien les regaló una figura en tamaño real de la fallecida perrita.

"No alcanzan las palabras para expresarte lo profundo que has tocado nuestros corazones, lo mucho que este regalo significa para Eugenio, para Aitana y para mí, y lo inmensamente agradecidos que estamos contigo", precisó Alessandra Rosaldo.

Aprovechó el posteo para agradecerle a su hijastra y destacar que siempre tendrán a Fiona en sus corazones.

"Gracias infinitas. Te amamos con todo el corazón Aislinn y te amamos con todo el corazón Fiona", expresó.

Aislinn Derbez sorprendió a su familia con regalo tras la muerte de Fiona
Imagen Instagram Alessandra Rosaldo


En la caja, en la que venía envuelta la figura de la perrita, se observan frases escritas que serían en voz de Fiona.

"Los veré al otro lado de las estrellas… Siempre estaré en su corazón, un regalo desde el cielo… Gracias por regalarme momentos tan bonitos. Fiona", se lee en las fotografías.

La figura de la mascota está decorada con pedrería y unas alas de ángel doradas: "Vean nada más que belleza que mandó a hacerme (Aislinn) con una gente que hace su joyería de Morena Corazón y me la hicieron a mano", dijo Eugenio Derbez en un video en sus redes sociales.

¿Cuándo murió la ‘hija’ de Eugenio Derbez?

El 21 de agosto de 2023, los integrantes de la famosa dinastía anunciaron en redes sociales el luto que estaban viviendo y lo tristes que estaban por la muerte de su mascota.

Alessandra Rosaldo señaló, en aquella ocasión, que estaban muy dolidos por el deceso de su mascota, quien estuvo con ellos once años y a la que consideraban como una 'hija' más.

"Con profunda tristeza y dolor, hoy despedimos a nuestra muy amada Fiona. Fuimos muy bendecidos de tenerla con nosotros durante 11 años y de llenar nuestros corazones de recuerdos, anécdotas, aventuras y memorias a su lado. No hay palabras que puedan expresar la inmensa pena que nos invade y el hueco que ha quedado en nuestras vidas. Estamos devastados”, aseguraron.

La cantante señaló lo mucho que extrañarían a la perrita, quien afirmó fue amorosa y fiel compañera de su hija Aitana.

Video La familia Derbez le hizo un funeral a su perrita Fiona y las imágenes conmovieron a sus fans
Aitana DerbezEugenio DerbezAislinn DerbezFamososAlessandra RosaldoCelebridadesHijos de famososMascotas de FamososPapás famososPerros

