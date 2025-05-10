Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo tuvo "pánico" cuando se convirtió en madre y esto hizo Eugenio Derbez

En el marco del Día de la Madre, Alessandra Rosaldo compartió el miedo que sintió con la llegada de Aitana y cómo lo supero al lado de Eugenio.

Por:
Ashbya Meré.
Alessandra Rosaldo se convirtió en madre el 4 de agosto de 2014 con el nacimiento de Aitana, la hija que tuvo con Eugenio Derbez.

Y, aunque en diversas entrevistas ha confesado que la maternidad es lo mejor que le pudo haber pasado, al principio no fue tan sencillo, pues la llegada de la niña le provocó "pánico".

"Cuando yo me di cuenta que la vida de este ser humano depende, no el cien, ni el mil, a un millón por ciento de mí, no del papá, de mí (…) Sí me acuerdo haber sentido un pánico de 'y esto cómo se hace, no sé si soy capaz, cómo lo voy a hacer'", contó en el matutino 'Sale El Sol'.

A pesar del miedo que sentía, nunca dudo en ser mamá, por lo cual se apoyó en sus hermanas y en Eugenio Derbez.

Alessandra Rosaldo, Aitana y Eugenio Derbez.
Alessandra Rosaldo, Aitana y Eugenio Derbez.
Imagen Alessandra Rosaldo/Instagram

¿Eugenio Derbez ayuda en la crianza de Aitana?

Con el nacimiento de Aitana, Alessandra debutó como mamá. Sin embargo, para Eugenio era su cuarto hijo, pues ya tenía a Aislinn, Vadhir y José Eduardo, por lo cual compartió con su esposa los conocimientos que tenía de crianza.

"Claro que ayuda, por supuesto. Y aparte él ya papá con experiencia, buena o poca, pero experiencia al fin y al cabo", contó entre risas al programa.

"Él ha estado ahí al pie del cañón, en muchas cosas ayudándome, en otras aprendiendo igual que yo, y en otras también diciéndome 'yo lo viví así'. Siempre ha estado ahí", añadió.

Actualmente, Aitana tiene 10 años y continúa siendo inseparable de su famosa madre.

"Para mí el ser mamá es el honor más grande de mi vida, no hay nada más importante", sentenció.

