Mamá de Farruko Pop se negaba a creer que el cantante estaba muerto: así reaccionó

Video Fuertes imágenes: este es el sitio donde hallaron al fallecido Farruko Pop, aspirante a ‘La academia’

La madre del cantante Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop, quien fue asesinado a los 18 años hace unos días, reveló cuándo y sobre qué fue la última conversación que mantuvo con él.

La señora Juana Chocoj continuaba en espera de que el féretro de su hijo arribara a aldea natal, Chacalte, en Izabal, Guatemala, cuando brindó una entrevista al noticiero nacional TN23.

PUBLICIDAD

Debido a que no habla español, una de sus amigas la ayudó traduciendo sus palabras al momento en el que ella narró la plática que sostuvo con el artista.

“El domingo fue que recibió la última llamada y dice: ‘Él sólo me dijo que iba a ‘La Academia’, nada más así me dijo y ya no me llamó después de eso’”, recordó.

El joven ‘influencer’ audicionó para formar parte del famoso ‘show’ de talentos de la cadena TV Azteca el sábado 4 de mayo y, aparentemente, continuaría el proceso para ser seleccionado.

Mamá de Farruko Pop no creía que su hijo había muerto

Doña Juana Chocoj, mamá de Farruko Pop, confesó que en un inicio no pensó que fuera cierto que no podían localizar al intérprete.

“Ella cuando escuchó que él desapareció, no creía que él había desaparecido. Dice que porque muchas veces ha sido así Jorge”, indicó, según la traducción de su amiga.

“A veces dice como que fuera verdad, pero no lo es porque él es bien travieso, no piensa uno lo que hace”, agregó.

Sin ahondar en si recibió detalles en cuanto a las averiguaciones sobre el paradero de su retoño, la señora comunicó que posteriormente supo acerca de su fallecimiento.

“Después ella escuchó que ya se había muerto y se sintió triste. Dice que ella ‘hasta que voy a ver, voy a creer’. Cuando todavía estaba desaparecido, no lo creía, dice”, mencionó su traductora.

La madre de Farruko Pop se negaba a creer que su hijo había muerto. Imagen Farruko Pop/Guate Zunil/Facebook

Mamá de Farruko Pop pide justicia para su hijo asesinado

En esta misma oportunidad, la madre de Jorge Sebastián Pop Chocoj, artísticamente Farruko Pop, alzó la voz para que las autoridades correspondientes resuelvan el crimen.

PUBLICIDAD

“Ella pide justicia por el hijo, para que investiguen quién es la persona que lo sacó, o le hicieron una llamada, y quiénes fueron”, dijo, en palabras de su traductora.

“Lo recuerda como un ejemplo, dice, a los pequeños o más jovencitos que igual ellos pueden seguir adelante, no sólo él pudo buscar un sueño y ella dice que le queda como recuerdo”, añadió.

Este 27 de mayo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó que el asesinato de Farruko Pop formaría parte de las decisiones del grupo delictivo ‘Barrio 18’, reporta Prensa Libre.

Un día antes, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal detuvieron a un hombre sospechoso del asesinato de Farruko Pop.