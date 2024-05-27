Detienen a sospechoso por el asesinato de Farruko Pop, joven aspirante a ‘La academia’

Video Así audicionó Farruko Pop para ‘La academia’: de sus últimos videos antes de su trágica muerte

Un hombre fue detenido como sospechoso del asesinato del cantante Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop y quien audicionó para integrarse al programa ‘La academia’.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala), capturaron a Carlos ‘N’, de 20 años, este domingo 26 de mayo, según Agencia Guatemalteca de Noticias.

Las autoridades señalan que el sujeto estaría involucrado en la muerte del artista indígena guatemalteco de 18 años, reporta Prensa Libre.

Sospechoso de la muerte de Farruko Pop sería integrante de “la pandilla Barrio 18”

Uniformados realizaron, como parte de sus averiguaciones por el homicidio de Farruko Pop, un allanamiento en domicilio de la colonia El Limón, informaron los citados medios.

Al momento de la aprehensión de Carlos ‘N’, se encontró con él a una menor de 17 años, quien tenía activa una alerta por desaparición desde agosto de 2022.

Igualmente, se hallaron documentos legales de ambos, un teléfono celular y una motocicleta con reporte de robo, entre otras cosas.

“Los indicios incautados serán analizados para determinar si tienen alguna vinculación con el asesinato de Jorge Sebastián Pop Chocoj”, declaró el Ministerio Público local.

La Policía Nacional Civil indicó que aunque la joven tenía activo un aviso por su ausencia, fue trasladada a una instancia de la Procuraduría General de la Nación pues se investiga su caso.

El portal LaHora.gt detalla que el acusado sería “integrante de la pandilla Barrio 18”, que utiliza casas abandonadas para enterrar a sus víctimas.

El sábado 25, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses aseveró que la causa de fallecimiento del ‘influencer’ fue asfixia por estrangulamiento y que ocurrió entre el 20 y el 22 de mayo.

El cuerpo de Farruko Pop fue descubierto dentro de una fosa en un inmueble desalojado de la zona 18, en donde se registran altos índices de violencia.

Presunto involucrado en asesinato de Farruko Pop se declara "inocente"

Mientras se encontraba recluido en una prisión, Carlos ‘N’ fue entrevistado por una reportera de TV Azteca Guatemala.

“¿Tú te declaras entonces inocente de esto?”, le cuestionó la periodista, con referencia a lo ocurrido a Farruko Pop, a lo que él respondió negativamente.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación (Interior) informó que realizó una requisa en una cárcel al sureste de la capital, en un operativo también relacionado con el crimen.

Como resultado, detalló, se aisló indefinidamente a cuatro presos en la prisión, incluyendo uno de los líderes de la pandilla denominada 'Mara 18', Aldo Dupie Ochoa Mejía.