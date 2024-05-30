¿A Farruko Pop lo asesinaron por andar con la novia de integrante de la pandilla ‘Barrio 18’?

Video Farruko Pop, aspirante a ‘La academia’, cumple sueño tras su muerte: construir la casa de padres

El asesinato del cantante Farruko Pop continúa bajo investigación de las autoridades guatemaltecas; sin embargo, ya se han dado a conocer algunos detalles de lo ocurrido.

El pasado sábado 25 de mayo, elementos de la Policía Nacional Civil encontraron el cuerpo del artista enterrado en una fosa dentro de una casa abandonada, ubicada en la colonia El Limón de la Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Jorge Sebastián Pop Chocoj, nombre real del intérprete, murió entre cuatro y seis días atrás a causa de asfixia por estrangulamiento.

La institución comenzó la búsqueda del también ‘influencer’ 24 horas después de su desaparición, justo cuando su familia reportó que no sabía de su paradero desde el lunes 20 de mayo.

Tras el descubrimiento del crimen, Francisco Jiménez, ministro de gobernación, explicó que, basándose en las primeras averiguaciones, el joven de 18 años se trasladó solo hasta la zona donde lo localizaron sin vida.

Esa área, apuntó, es un territorio donde opera la pandilla ‘Barrio 18’, por lo que los indicios apuntaban como responsables del homicidio a miembros de la organización criminal.

¿Farruko Pop se involucró con la novia de integrante de ‘Barrio 18’?

Aunque las pesquisas todavía se efectúan, Prensa Libre dio a conocer que los familiares de Farruko Pop entregaron a las autoridades un celular que él había olvidado al interior de un vehículo.

Luego de revisar el dispositivo, se descubrieron nuevas pistas de lo presuntamente sucedido al creador de contenido.

El medio puntualiza que el aún adolescente “habría sido citado por una mujer a unas canchas de fútbol” localizadas en la colonia El Limón, con ella “sostenía conversaciones” vía Instagram.

Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía contra Secuestros, narran, es que Jorge Sebastián “habría sostenido una especie de relación sentimental” con la susodicha.

“La mujer se trataba realmente de la novia de uno de los pandilleros de Barrio 18”, escribió el diario en su artículo.

PUBLICIDAD

La organización teoriza que el hombre, no identificado, podría haberse molestado ante una infidelidad y, entonces, planificado la trampa en la cual cayó la estrella de la música.

Previamente, el domingo 26 de mayo, la División Especializada en Investigación Criminal detuvo a Carlos ‘N’, de 20 años, como sospechoso de lo ocurrido a Pop.

En el sitio web LaHora.gt se señaló que el sujeto sería miembro de la citada asociación criminal, que utiliza propiedades en desuso para sepultar a sus víctimas.

Al momento de la aprehensión, igualmente se encontró con él a una menor de 17 años, a quien trasladaron a una instancia de la Procuraduría General de la Nación para descubrir la verdad sobre ella.