Farruko Pop agradecía así a su mamá poco antes de morir: “Nunca me olvida”

Video Así audicionó Farruko Pop para ‘La academia’: de sus últimos videos antes de su trágica muerte

El cantante Jorge Sebastián Pop Chocoj, artísticamente conocido como Farruko Pop, fue asesinado en días pasados en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, a los 18 años.

Las autoridades locales encontraron, el sábado 25 de mayo, su cuerpo enterrado en una fosa dentro de una vivienda ubicada en la colonia El Limón.

PUBLICIDAD

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la causa del fallecimiento del también ‘influencer’ fue asfixia por estrangulamiento.

La mañana del domingo 26, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal arrestaron a un hombre llamado Carlos ‘N’, quien es sospechoso del homicidio.

Mientras las investigaciones continúan, su papá, el señor Manuel Pop, aseguró que seguían esperando los restos de su hijo para poder darle sepultura.

“Lastimosamente perdió su vida por buscar un sueño mejor”, declaró en entrevista para Telediario Guatemala la madrugada de este lunes 27.

Farruko Pop dedicó hermosas palabras a su mamá

A horas de que trascendiera lo sucedido a Farruko Pop, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se le muestra disfrutando.

Uno de ellos es precisamente el que él compartió el Día de las Madres del 2023, cuando pudo visitar a su mamá en su natal municipio de San Pedro Carchá.

Ante la cámara, el creador de contenido se dijo agradecido con ella por la crianza que le brindó y lo que hace por su familia.

“Siempre con mi mamá, nunca me olvida. El amor de una madre no tiene valor”, mencionó mientras la abrazaba, se puede apreciar en el clip difundido por la página de Facebook ‘Guate Zunil’.

Farruko Pop visitó a su mamá en el Día de las Madres del 2023. Imagen Guate Zunil/Facebook

Dirigiéndose a sus fanáticos, el artista puntualizó que las madres son aquellas que “desde que eres pequeño, cuando naces, te cambió la ropa, cuidó y protegió”.

“Por eso siempre llevo en mi corazón a mi mamá, a dónde quiera que yo vaya. Tal vez no le llamo porque lastimosamente no tiene señal aquí en mi aldea, pero aquí estoy”, sentenció.

PUBLICIDAD

Pop detalló que su mamá se la pasaba “cocinando todos los días”: “Por eso, como les decía, valoremos a nuestra madre, que todavía está con nosotros”.

Cuerpo de Farruko Pop a punto de llegar a su casa

De acuerdo con el portal guatemalteco LaHora.gt, el féretro de Farruko Pop arribó la mañana de este 27 de mayo a la localidad de Izabal, donde fue recibido por una multitud.