Mueren las famosas actrices Gemelas Kessler por suicidio asistido: "Ya no querían vivir"

Alice y Ellen Kessler, las icónicas gemelas alemanas, fallecieron a los 89 años el 17 de noviembre en su residencia de Grünwald, tras optar por el suicidio asistido porque "ya no querían vivir", según reportó una fuente al diario BILD.

Según el medio alemán, las estrellas de la televisión planificaron su muerte, incluso, habían compartido públicamente el pacto que hicieron de morir al mismo tiempo: "Nacimos juntas y queremos morir juntas", dijeron en entrevista.

De acuerdo con medios europeos, las autoridades confirmaron que no hubo intervención externa y la Sociedad Alemana para una Muerte Digna respaldó que su "decisión fue consciente y en pleno uso de sus facultades", publicó BILD.

El Clarín reportó que habían planificado cada detalle, incluida la fecha y la forma de "morir juntas como vivieron".

En los últimos años, Alice y Ellen Kessler mantenían una vida discreta, vivían en dos departamentos contiguos.

¿Quién se quedará con la herencia de las Gemelas Kessler?

Según BILD, la última voluntad de las hermanas fue que sus cenizas reposaran en la misma urna y fueran puestas junto a las de su madre, Elsa, y su amado perro Yello: "Ahorramos espacio. En el cementerio también debería ahorrarse lugar".

Alice y Ellen no tuvieron hijos, pero dejaron estipulado en su testamento cómo se repartirían sus bienes.

De acuerdo con La Nación, amasaron una fortuna que les permitió vivir holgadamente durante su vejez, la cual será donada a instituciones como "Médicos Sin Fronteras, la Misión para Ciegos CBM, UNICEF, la Fundación Paul Klinger para el bienestar social de los artistas y la Fundación Alemana para la Protección del Paciente".

Las icónicas gemelas Kessler en a década de 1960. Imagen Getty Images

¿Quiénes eran las Gemelas Kessler?

Nacieron el 20 de agosto de 1936, en Nerchau, Sajonia, y a los 11 años ya formaban parte del programa infantil de la Ópera de Leipzig.

En 1952, huyeron de la República Democrática Alemana con su familia, abriendo camino para mudarse a Düsseldorf y, más tarde, al Lido de París, donde brillaron entre 1955 y 1960.

El éxito las llevó a Italia, donde se convirtieron en estrellas de la televisión y el cine.

A los 40 años, realizaron una sesión para la revista 'Playboy Italia', que se convirtió en el ejemplar más vendido hasta la fecha.

Tras casi tres décadas de residencia en Italia, regresaron a Alemania en 1986, donde continuaron con su pasión por la televisión y recibieron múltiples reconocimientos por su contribución cultural.