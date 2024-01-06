Viuda de Christian Oliver pide donaciones para llevar los cuerpos del actor y sus hijas "a casa"

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

La viuda de Christian Oliver, el actor que murió junto a sus dos hijas en un accidente aéreo en el Caribe el 4 de enero cuando el avión en el que viajaban cayó en picada al océano que rodea San Vicente y Las Granadinas tras presentar "dificultades", rompió el silencio ante el difícil momento que enfrenta.

Jessica Klepser y su familia enviaron un comunicado a través de las redes sociales de WundaBar Pilates, empresa de Amy Jordan en la que la viuda del actor labora y es la directora regional de California.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo del 4 de enero de 2024, que cobró la vida de nuestros queridos familiares. Nuestras hijas, Madita (12 años) y Annik (10), junto con su padre Christian, regresaban de unas vacaciones en el Caribe cuando el avión monomotor en el que viajaban tuvo problemas con el motor y cayó al océano. Desafortunadamente, los cuatro pasajeros del pequeño avión no sobrevivieron", se explica en el mensaje.

Las hijas de Christian Oliver

En el texto Kepler describe a sus fallecidas hijas: "Madita, una vibrante estudiante de séptimo grado en la escuela secundaria Louis Armstrong, era conocida por su espíritu animado y se destacaba en lo académico, la danza, el canto y las actuaciones".

"Annik, una estudiante de cuarto grado en la escuela primaria Wonderland Ave, fue reconocida por su comportamiento amable, pero fuerte. Ella siempre era la primera en ofrecer una palabra amable o un abrazo reconfortante. Sus pasiones incluían el baloncesto, la natación y diversas formas de arte".

"El vínculo profundo, la risa contagiosa y el espíritu aventurero que comparten Madita y Annik se extrañarán profundamente en sus comunidades", añadió.

"A Christian, actor en Europa y Estados Unidos, y agente inmobiliario con una amplia red de amigos cercanos en todo el mundo, le sobreviven Jessica, sus padres y su hermana en Alemania. Su pérdida será profundamente sentida por todos los que lo conocieron".

En el comunicado la familia Klepser pide "privacidad" ante el "difícil momento" por el que atraviesan.

Comunicado de la viuda de Christan Oliver sobre la muerte del actor y sus hijas. Imagen WundaBar Pilates/Instagram

Familia de Christian Oliver pide donaciones

Los familiares del fallecido actor informan en el documento que a través de GoFundMe están pidiendo donaciones para costear los gastos para "el regreso de Christian y las niñas a casa", así como para "los servicios funerarios" y el proceso legal. También contribuirán para "apoyar" a la familia durante "este momento terriblemente difícil", se lee en la descripción de la página.

La cifra que se desea juntar es de 100,000 dólares y a solo 14 horas de haberse creado el link han recaudado casi 98,000 dólares.

¿Quién era Christian Oliver?

Christian Oliver era un actor nacido en Alemania que se mudó a Estados Unidos para hacer carrera en Hollywood.

Participó en varias películas y series que incluían 'Saved by the Bell: The New Class', 'Alarm für Cobra 11' y 'English Estate'.

Además, trabajó con Tom Cruise en 'Valkyrie and the Wachowskis' y con Harrison Ford en 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', solo por mencionar algunas.