Viuda de Christian Oliver dedica mensaje y altar al actor y sus hijas tras morir en accidente aéreo

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

Jessica Klepser, viuda del actor Christian Oliver, dedicó a sus hijas Madita y Annik un emotivo mensaje, a dos semanas de que ambas murieran junto con su papá.

Las pequeñas y el intérprete, conocido por sus papales en ‘Speed Racer’ y ‘The Good German’, perdieron la vida en un accidente aéreo en el Caribe el pasado 4 de enero.

Hace una semana, Konstantin Richter, presumiblemente un amigo cercano del difunto intérprete, reveló que a él y las niñas ya los despidieron “en una pequeña ceremonia en Los Ángeles”.

Viuda de Christian Oliver presume y despide a sus hijas

Por medio de su cuenta de Instagram, Jessica Klepser compartió este 20 de enero un video en el que Madita y Annik aparecen disfrutando de diferentes momentos.

La instructora escribió un conmovedor texto para sus nenas, quienes murieron con apenas 12 y 10 años, respectivamente.

“¡Estoy 100 % convencida de que en 2011 y 2013 di a luz a dos ángeles! Su vida aquí con nosotros fue demasiado corta, ¡pero estuvo llena de amor, risas y mucho baile!”, indicó.

“Así que aquí está un pequeño vistazo de lo que eran mientras estaban aquí con nosotros: ¡dos seres humanos increíbles que abrieron toneladas de corazones e hicieron amigos en todo el mundo sólo por ser ellas mismas!”, agregó.

Jessica Klepser, viuda de Christian Oliver, compartió un video en el que recopiló diversos momentos en los que sus hijas disfrutaban de la vida. Imagen Jessica Klepser/Instagram



Previamente, el 15 de enero, la también bailarina subió a la plataforma digital una fotografía en la que se le ve sentada frente al altar que hizo con los retratos de Christian Oliver y sus retoños. En la descripción anotó: “¡Ya están en casa!”.

“Gracias Amy, Lena, Leni, Dawn, Sandy, Robert, Arne, Koko, Marc y Janina por crear esta burbuja protectora a mi alrededor desde que todo empezó. No podría haber superado los últimos días sin ustedes”, sumó.

Viuda de Christian Oliver, Jessica Klepser, mostró el altar que colocó para el actor y sus hijas. Imagen Jessica Klepser/Instagram

¿De qué murieron Christian Oliver y sus hijas?

Según el informe policial, el día del percance, Christian Oliver, Madita y Annik abordaron una avioneta en el aeropuerto J.F. Mitchell en Paget Farm, en San Vicente y las Granadinas, “alrededor de las 12:11 p.m. hacia Santa Lucía”.

“Momentos después de despegar, el avión experimentó dificultades y cayó en picado en el océano”, explicaron respecto al incidente.

En redes sociales, circuló un video en el que quedó capturado el instante exacto en el que el aeroplano se desplomó en el mar.

En su carta, Konstantin Richter detalló que Oliver recurrió al servicio de esta nave monomotor luego de enterarse que su vuelo original “había sido cancelado”.