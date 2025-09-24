Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
Zubeen Garg, reconocido cantante, actor y compositor indio, murió en un trágico accidente mientras buceaba en Singapur.
El cantante y compositor, Zubeen Garg, murió el 19 de septiembre en Singapur a los 52 años, tras sufrir un accidente mientras buceaba.
El artista, reconocido internacionalmente por su éxito musical "Ya Ali" de la película 'Gangster: A Love Story' (2006), presentó dificultades respiratorias y fue rescatado por la policía local, según los reportes de medios locales como Times of India.
De acuerdo con la información, a pesar de recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar, Garg falleció poco después en el Hospital General de Singapur.
El cuerpo del cantante fue a sometido a una segunda autopsia que confirmó que la causa de muerte fue "ahogamiento", lo que quedó establecido en el certificado de defunción.
La India está de luto
Autoridades del país asiático le dieron el último adiós a la legendaria estrella de la música con un funeral masivo y el ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, decretó "estado de luto" hasta el 23 de septiembre, fecha en que se realizó el funeral.
El cuerpo del icónico artista indio fue recibido en Guwahati por una multitud que se extendía a lo largo de más de 15 millas, desde el aeropuerto hasta el estadio Arjun Bhogeswar Baruah Sports Complex, donde se realizó el homenaje público.
La esposa del cantante, Garima Saikia Garg, visiblemente devastada, acompañó a sus cuatro perros (Iko, Diya, Rambo y Maya) en una emotiva despedida frente al féretro de cristal.
Como tributo, cientos de fans corearon algunos de sus temas más exitosos, cumpliendo así uno de los últimos deseos del artista, reportó Times of India.
The last time that I got to see #BelovedZubeen. From now on he will live in Assam’s soul , mind and hearts... pic.twitter.com/uRIExoGO7e— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2025
¿Quién fue Zubeen Garg?
El artista indio dejó un legado musical conformado por al menos 35,000 canciones en más de 40 idiomas a lo largo de tres décadas de trayectoria.
Su fama se consolidó con el éxito "Ya Ali" de la película 'Gangster' (2006).
Además de músico, fue activista social, defensor de los derechos humanos y del bienestar animal, reconocido por PETA en 2018.
Su muerte provocó que comercios cerraran voluntariamente como señal de luto, así como también, en diferentes partes del país se han llevado a cabo homenajes en su honor.
Zubeen Garg también fue compositor, productor musical y director de cine, lo cual lo convirtió en una figura clave tanto en Bollywood como en la escena cultural de Assam, su tierra natal.