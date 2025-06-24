Muere ‘youtuber’ Mikayla Raines a los 29 años: su esposo revela la trágica causa y destapa “acoso”

Video Muere exreina de belleza tras someterse a procedimiento estético: buscaba levantarse los glúteos

Mikayla Raines, estrella de YouTube y activista por los derechos de los animales, ha muerto trágicamente a los 29 años.

Este lunes 23 de junio, su esposo, Ethan, compartió la noticia del fallecimiento, ocurrido “hace un par de días”, mediante un video publicado en sus redes sociales.

¿Qué le sucedió a Mikayla Raines?

Hablando ante la cámara, sin poder contener las lágrimas, el marido de Mikayla Raines reveló que ella perdió la vida a causa de suicido tras ser “acosada sin descanso”.

Ethan aseguró que la fundadora de Save A Fox, organización que rescata zorros y otras especies exóticas en Estados Unidos, había estado lidiando con “afirmaciones y rumores ridículos” sobre ella en línea, algunos de gente que consideraba “amigos cercanos”.

“Y siendo la persona sensible que era, Mikayla se lo tomó muy en serio y le dolió, mucho, pero siguió adelante. Durante años, superó el dolor de quienes intentaban derribarla y los desafíos mentales que enfrentó”, dijo.

“Sin embargo, esta vez fue demasiado lejos. Ya no soportó lo que sentía y se quitó la vida. Me rompe el corazón que alguien tan desinteresado y dedicado a los animales pudiera ser blanco de tanta negatividad”, agregó.

Ethan, esposo de Mikayla Raines, habló entre lágrimas de su muerte. Imagen Save A Fox/Instagram

Él detalló que la creadora de contenido se encontraba dentro del espectro autista y que padecía depresión y trastorno límite de la personalidad, lo que le causaba “inestabilidad emocional” y “comportamientos impulsivos”.

“Y a quienes la empujaron a esto, a todos los que fueron responsables de hacerla sentir así, les deseo que hubieran tenido que verme encontrarla y realizarle reanimación cardiopulmonar por 15 minutos hasta que llegaron los servicios de emergencia”, manifestó.

“Y les deseo que hubieran tenido que ver impotentes cómo los paramédicos intentaban reanimar su cuerpo sin vida, y escuchar los gritos y el llanto de su familia”, añadió.

Mikayla Raines deja a su esposo e hija

Además de resaltar su labor altruista, Ethan aseveró que Mikayla Raines era una “madre increíble” para Freya, la hija que procrearon.

“Ella era la mejor amiga de Freya y todos los días le enseñaba cómo interactuar con respeto y cuidado hacia los animales”, enunció, puntualizando que la pequeña tiene el “corazón roto”.