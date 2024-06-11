Muertes de famosos

Muere el ‘youtuber’ Ben Potter a los 40 años tras “desafortunado accidente”

El creador de contenido, también conocido como ‘Comicstorian’, perdió la vida sorpresivamente. Nathalie Potter, su pareja, confesó que tras su fuerte pérdida "necesita llorar" e hizo petición.

Por:Dayana Alvino
El famoso ‘youtuber’ Ben Potter, mejor conocido como ‘Comicstorian’, murió a los 40 años después de un incidente.

Fue su esposa, Nathalie Potter, quien confirmó la lamentable noticia con un mensaje en X este lunes 10 de junio por la tarde.

“Hace dos días, 8 de junio, mi marido, Ben Potter, falleció en un desafortunado accidente”, indicó, pero sin puntualizar qué sucedió ni en dónde.

“Para sus seres queridos, él era una de las mejores y más solidarias personas que cualquiera podría pedir”, externó.

Ben Potter murió a los 40 años.
Imagen Ben Potter/Instagram y X

Esposa de Ben Potter afirma que “necesita llorar”

En su extensa misiva, Nathalie reconoció que está atravesando por un complicado momento, así que requiere espacio para procesarlo.

y necesito tiempo para estar con amigos y familiares. Tengo tantas cosas que necesito resolver, pero primero, necesito llorar”, indicó.

“Les pido que respeten mi privacidad, así como la de todos los demás. En este momento mi prioridad es preservar todo lo que ha construido y no tengo planes más allá de eso”, agregó.

Ella aprovechó la oportunidad para destacar las cualidades que tenía Ben Potter: “Como esposo, hijo, hermano, amigo o incluso simplemente como un extraño, él era cariñoso y genuino”.

“Era alguien que escuchaba y dedicaba tiempo a sus seres queridos. Haría todo lo posible para hacer reír a todos y asegurarse de que estuvieran bien”, sumó.

¿Qué sucederá con el legado de Ben Potter?

Ben Potter tenía un perfil en YouTube con más de 3 millones de suscriptores y casi 400 videos, muchos en los cuales discutió y analizó aspectos de los universos Marvel y DC.

Tras su deceso, Nathalie aseveró que “su canal fue uno de sus mayores logros” y que sabe “que a él no le gustaría que terminara así”.

“Él pasó más de 10 años difundiendo su amor y aprecio por sus pasatiempos. Fue gracias a su cariño por las historias apasionantes y los personajes bien escritos lo que lo impulsó a iniciarse en la plataforma”, explicó.

“El equipo y yo queremos que esto siga así. Honrarlo al seguir contando grandes tramas de enormes personas, así como manteniendo viva la memoria de nuestro superhéroe”, afirmó.

“Nos apoyamos mutuamente en todo lo que queríamos hacer y no voy a parar ahora”, sentenció para concluir sus palabras.

