Esta fue la última foto que la estrella de ‘Dogs of Berlin’ publicó antes de su misteriosa muerte

El actor y fisicoculturista perdió la vida a meses de haber sufrido un accidente automovilístico en el que sufrió fuertes heridas. Uno de sus amigos reveló qué pudo haber ocasionado su fallecimiento.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿De qué murió Val Kilmer a los 65 años? Lo que se sabe sobre el deceso del actor de Batman

Vittorio Pirbazari, estrella de la serie ‘Dogs of Berlin’, murió a los 44 años mientras hacía ejercicio en el gimnasio. Tenía 44 años.

De acuerdo con Daily Mail, el actor alemán y fisicoculturista “se desplomó” cuando corría en la caminadora, el lunes 31 de marzo.

Fue su amigo, el cineasta Said Ibrahim, quien anunció el fallecimiento mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, el 1 de abril.

Él sugirió que la causa del deceso podría haber sido un ataque cardíaco. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de forma oficial y la policía local sigue sin pronunciarse.

Vittorio Pirbazari tuvo una cirugía y se accidentó antes de su muerte

Según el mencionado diario, Vittorio Pirbazari reveló en enero pasado que se le había desgarrado el músculo pectoral derecho, por lo que se lo reimplantaron quirúrgicamente.

El artista publicó en la red social una serie de fotografías en las que aparecía desde el hospital y, posteriormente, contó a sus seguidores acerca de su proceso de sanación.

La última ‘selfie’ de Vittorio Pirbazari

Su vida tuvo un vuelco radical tras sufrir un accidente automovilístico. Él sobrevivió “milagrosamente”, pero sufrió una fractura de vértebra, daños en los tejidos y ambas piernas requirieron puntos de sutura.

Después de un descanso de 12 semanas, él regresó a entrenar el 23 de marzo. A la semana siguiente, el domingo 30, subió a la plataforma digital la que se convertiría en su última ‘selfie’.

En el texto con el que acompañó la fotografía, destacó que iba “por buen camino dadas las circunstancias” y sentenció que se sentía “contento” de haber vuelto al deporte.

“Lo único importante para mí ahora es no rendirme y dejarme llevar y mejorar día a día, semana a semana”, externó honestamente.

Vittorio Pirbazari publicó la que sería su última 'selfie' el pasado 30 de marzo.
Vittorio Pirbazari publicó la que sería su última 'selfie' el pasado 30 de marzo.
Imagen Vittorio Pirbazari/Instagram

¿Quién era Vittorio Pirbazari?

Vittorio Pirbazari formó parte del conocido Hardgainer Crew, un grupo de exitosos ‘youtubers’ de fitness. Su canal tenía más de 200,000 suscriptores.

Posteriormente, él se hizo conocido gracias al ‘show’ de Netflix, ‘Dogs of Berlin’, en el que encarnó al villano ‘Daher Tarik’. Igualmente apareció en el drama policial ‘Tatort’.

El actor Vittorio Pirbazari perdió la vida a los 44 años.
El actor Vittorio Pirbazari perdió la vida a los 44 años.
Imagen Vittorio Pirbazari/Instagram
