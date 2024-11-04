Muere cantante de ‘Hermanos Guerrero’ a los 27 años tras ser herida en un violento asalto

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

Thalía Manrique Castillo, vocalista de ‘Hermanos Guerrero’, murió a los 27 años tras ser lesionada en un violento ataque.

El propio grupo peruano informó, en primer lugar, la mañana de este 3 de noviembre acerca de la agresión de la que fueron víctimas.

“Luego del evento en San Martín de Porres, Bagua, se suscitó un asalto a nuestra agrupación en el cual salió gravemente herida nuestra cantante Thalía”, escribieron en Facebook.

Horas más tarde, anunciaron el fallecimiento de la joven intérprete: “Tu rostro, tu sonrisa y tu voz permanecerán siempre en nuestra memoria”.

La agrupación 'Hermanos Guerrero' dio a conocer lo ocurrido a su integrante, Thalía Manrique Castillo. Imagen Hermanos Guerrero/Facebook

¿Qué le ocurrió a Thalía Manrique de ‘Hermanos Guerrero’?

De acuerdo con La República, ‘Hermanos Guerrero’ se presentó la noche del 2 de noviembre en San Martín de Porres, en la ciudad de Bagua Grande, Perú.

A su regreso, a bordo de un autobús, mientras transitaban en la carretera Ñunya Jalca rumbo a Chiclayo fueron interceptados por seis sujetos armados cerca de las 5 de la madrugada.

Una de las integrantes de la banda, Ingrid, relató que los delincuentes los despojaron del dinero y los instrumentos musicales.

“Estábamos tiradas en el piso del bus, un señor sube y es ahí cuando empiezan los disparos y uno le cayó a mi compañera”, dijo, según el medio.

Por su parte, Perú21 detalla que Thalía Manrique perdió la vida mientras era trasladada al Hospital Santiago Apóstol para ser atendida.

Este domingo, sus restos permanecían en la Morgue de Bagua Grande, donde los responsables comunicaron a los miembros de la agrupación que debían esperar al lunes para la continuación de los trámites, indicó Ingrid.

¿Quién era Thalía Manrique?

En entrevista con Amazonas.com, Ingrid, integrante de ‘Hermanos Guerrero’, habló entre lágrimas de Thalía Manrique Castillo.

“Era una joven que tenía mucho por delante, mucho por vivir. Tenía un gran talento, estaba estudiando, me parece que administración, estaba ya haciendo su titulación”, compartió.

Ella recordó que, en los últimos días, la joven “estaba un poco triste” y narró que, en su ‘show’ de San Martín de Porres, entonó ‘Por siempre te amaré’, canción que le compuso a su difunto padre.

A Thalía, originaria de Chepén en la región La Libertad, ahora le sobrevive su pequeño hijo de únicamente nueve años.