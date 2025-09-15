Muertes de famosos

Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe

La actriz Tara Parra perdió la vida a los 93 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes.

Por:
Elizabeth González.
T ara Parra, querida actriz de telenovelas como María la del barrio y Cuna de Lobos, murió a los 93 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este lunes 15 de septiembre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en México, donde se destacó su trabajo en televisión.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Tara Parra. Actriz mexicana reconocida por su trabajo en telenovelas como ‘ Daniela’, ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ y ‘Destino’”, escribieron.

Tara Parra falleció a los 93 años.
Tara Parra falleció a los 93 años.
Imagen ANDI / Instagram


“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, agregaron.

Lo que se sabe de la muerte de la actriz Tara Parra

En la publicación de la asociación no se revelaron las causas de su fallecimiento. Sin embargo, su hija dio a conocer en redes que la salud de su madre se vio comprometida poco después de su cumpleaños. Tara Parra cumplió 93 años el 23 de agosto.

“Con mucho dolor les comparto que mi madre ha muerto ayer en la tarde. Todo se precipitó desde el día de su cumpleaños. Por respeto a ella dejaremos de transmitir la serie y en su lugar transmitiré un homenaje que le hice hace ya varios años”, señaló la también actriz Kenia Gascón en Facebook.

Kenia agradeció la “comprensión” y “apoyo” de sus seguidores, quienes “fueron parte de la gran felicidad” que la actriz “vivió en estos últimos años”.

“Mi adorada madre Tara Parra. Inteligente, brillante, talentosa. Pero ante todo, entregada y bondadosa. No conocí ser humano más bueno que ella. Amaba incluso al enemigo para los demás siempre fue entregada y dulce . Un ser de luz que iluminó todos los días de mi vida. Descansa en paz adorada madre mía!!!”, sentenció.

La actriz realizaba sketches en redes junto a su hija Kenia.
La actriz realizaba sketches en redes junto a su hija Kenia.
Imagen Kenia Gascón / Instagram

¿Quién fue la actriz Tara Parra?

Tara Parra nació el 23 de agosto de 1932 en La Habana, Cuba. Su carrera como actriz la comenzó a los 14 años en México junto al actor Ignacio López Tarso. Sin embargo, fue hasta 1986 que debutó en televisión, siendo Cuna de Lobos, su primera telenovela.

A sus proyectos también se suman títulos como María la del barrio (que puedes ver en ViX), El extraño retorno de Diana Salazar, Lo que callamos las mujeres y Soy tu fan.

'La casa de las flores', serie en la que dio vida a ‘Yolanda Lascurain’, se convirtió en su último proyecto. A pesar de su retiro de la televisión, en redes sociales se mantenía activa junto a su hija, con quien realizaba divertidos sketches.

