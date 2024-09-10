Muere supuesto exnovio que atacó y causó el fallecimiento de famosa atleta olímpica

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

Dickson Ndiema, señalado de rociar gasolina y prender fuego a la atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, ocasionándole la muerte, ha fallecido también.

Philip Kirwa, director ejecutivo del Hospital Universitario y de Referencia Moi, en la localidad Eldoret, en Kenia, puntualizó que el hombre resultó con 41 % de su cuerpo quemado durante su propio ataque.

Al día siguiente del suceso, él ingresó a dicha clínica, donde, dijo el médico, “recibió tratamiento de un equipo multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

“Ahí, desarrolló una insuficiencia respiratoria como resultado de las graves quemaduras de las vías respiratorias y una sepsis que llevaron a su deceso el lunes (9 de septiembre) a las 6:30 p.m.”, dijo, reporta el portal Nation Africa.

Dickson Ndiema, quien atacó a la atleta Rebecca Cheptegei, murió. Imagen Uganda Athletics Federation/X y Dickson Ndiema/Facebook

¿Qué le hizo Dickson Ndiema a Rebecca Cheptegei?

De acuerdo con E! News, la policía de Kenia, donde Rebecca Cheptegei residía, dio a conocer que Dickson Ndiema se presentó en la casa de la corredora para agredirla el 1 de septiembre.

El padre de la deportista, Joseph Cheptegei, indicó, tras la defunción, que ella había denunciado varias veces al susodicho por violencia doméstica, pero no obtuvo ayuda, informó The Washington Post.

Ese domingo, narró el señor basándose en una charla que sostuvo con su hija mientras estaba internada, “ella venía de la iglesia con sus dos niñas y eran poco más de las tres de la tarde”.

“Estaba a punto de llover, así que empezaron a recoger la ropa del tendedero y Rebecca estaba en el gallinero… el tipo llegó al área de los pollos con combustible y le echó sobre su espalda”, relató.

“Cuando ella se dio la vuelta, le aventó un poco más y encendió el fuego. Las pequeñas vieron todo, incluso cuando su madre se estaba quemando”, agregó.

Por su parte, una de las menores, de quien se guarda el anonimato, compartió que trató “de correr al rescate” de su mamá, pero que Ndiema la pateó para impedírselo, reveló el diario The Standard.

“Inmediatamente grité pidiendo ayuda, atrayendo a un vecino que intentó apagar las llamas con agua, pero no fue posible”, dijo al respecto.

Aunque las autoridades señalan que el ofensor y Cheptegei habrían sostenido una relación amorosa, el papá de esta lo negó: “Era un amigo”.

Rebecca Cheptegei murió tras el brutal ataque

Luego de la agresión, Rebecca Cheptegei sufrió quemaduras en más del 80 % de su cuerpo, por lo que fue llevada al mismo nosocomio antes citado.

Owen Menach, el doctor que la atendió, detalló ella se encontraba en estado crítico por daño externo e interno, ocasionado por la inhalación del humo.