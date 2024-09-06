Muertes de famosos

Hija de fallecida atleta olímpica trató de ayudarla en el ataque que le arrebató la vida

La corredora ugandesa Rebecca Cheptegei fue agredida por un hombre que presuntamente fue su pareja. Las niñas de la deportista, de sólo 11 y 9 años, presenciaron lo ocurrido y una de ellas trató de “rescatarla”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

Rebecca Cheptegei, reconocida atleta olímpica ugandesa, murió este 5 de septiembre a causa de una falla orgánica múltiple tras ser atacada por quien supuestamente era su exnovio.

La policía de Kenia, donde ella residía, informó que la tarde del 1 de septiembre, un hombre, identificado como Dickson Ndiema, la roció de gasolina y le prendió fuego, según E! News.

PUBLICIDAD

La deportista sufrió quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo, además del daño interno por inhalación de humo, explicó el doctor Owen Menach, quien la atendió en un hospital local.

Hijas de Rebbeca Cheptegei presenciaron la agresión

Después del deceso de Rebecca Cheptegei, su padre, Joseph Cheptegei, aseveró que ella había denunciado varias veces ante las autoridades a Dickson Ndiema por violencia doméstica, reporta The Washington Post.

Más sobre Muertes de famosos

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen
0:56

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen

Univision Famosos
Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte
0:58

Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte

Univision Famosos
Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano
0:56

Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”
2 mins

Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”

Univision Famosos
El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas
0:59

El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Univision Famosos
Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México
1:00

Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México

Univision Famosos
Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo
1:01

Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo

Univision Famosos
Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”
1:00

Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”

Univision Famosos
B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”
3 mins

B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”

Univision Famosos

La última ocasión que la corredora acusó al susodicho fue el viernes 30 de agosto, cuando los oficiales le pidieron que regresara el lunes, 2 de septiembre.

Sin embargo, el domingo previo, el sujeto, al que los miembros del orden público se refieren como la antigua pareja de Rebecca, la buscó para asesinarla.

“Ella venía de la iglesia con sus dos niñas y eran poco más de las tres de la tarde”, narró Joseph, citando una conversación que tuvo con su hija mientras estaba internada.

“Estaba a punto de llover, así que empezaron a recoger la ropa del tendedero y Rebecca estaba en el gallinero… el tipo llegó al área de los pollos con combustible y le echó sobre su espalda”, continuó.

“Cuando ella se dio la vuelta, le aventó un poco más y encendió la llama. Las niñas vieron todo, incluso cuando su madre se estaba quemando”, añadió.

Joseph externó que no fue la primera vez que Ndiema, de quien aseguró sólo era amigo de la corredora y no su enamorado, la atacó.

“En enero de este año, él la golpeó y quiso descuartizarla, pero fue salvada por su hermano. Lo denunciamos a la policía, que no manejó bien el asunto, fueron muy lentos”, sentenció.

PUBLICIDAD

Hija de Rebecca Cheptegei trató de ayudarla

Rebecca Cheptegei tiene dos hijas, una de 11 y otra de 9 años, cuyo padre es un hombre, del que se desconoce la identidad, que vive en Uganda, expone Daily Mail.

The Standard reveló, este jueves, que una de las pequeñas, de quien se guarda el anonimato, compartió que intentó auxiliar a su madre en medio de la agresión de Dickson Ndiema.

La menor puntualizó que trató “de correr al rescate” de su progenitora, pero que el hombre la pateó para alejarla.

“Inmediatamente grité pidiendo ayuda, atrayendo a un vecino que intentó apagar las llamas con agua, pero no fue posible”, dijo.

Jeremiah ole Kosiom, comandante del condado de Trans-Nzoia, explicó al diario The Star que Rebecca y Ndiema alegadamente habían estado involucrados en una prolongada disputa sobre unas tierras.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD