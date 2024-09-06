Hija de fallecida atleta olímpica trató de ayudarla en el ataque que le arrebató la vida

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

Rebecca Cheptegei, reconocida atleta olímpica ugandesa, murió este 5 de septiembre a causa de una falla orgánica múltiple tras ser atacada por quien supuestamente era su exnovio.

La policía de Kenia, donde ella residía, informó que la tarde del 1 de septiembre, un hombre, identificado como Dickson Ndiema, la roció de gasolina y le prendió fuego, según E! News.

La deportista sufrió quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo, además del daño interno por inhalación de humo, explicó el doctor Owen Menach, quien la atendió en un hospital local.

Hijas de Rebbeca Cheptegei presenciaron la agresión

Después del deceso de Rebecca Cheptegei, su padre, Joseph Cheptegei, aseveró que ella había denunciado varias veces ante las autoridades a Dickson Ndiema por violencia doméstica, reporta The Washington Post.

La última ocasión que la corredora acusó al susodicho fue el viernes 30 de agosto, cuando los oficiales le pidieron que regresara el lunes, 2 de septiembre.

Sin embargo, el domingo previo, el sujeto, al que los miembros del orden público se refieren como la antigua pareja de Rebecca, la buscó para asesinarla.

“Ella venía de la iglesia con sus dos niñas y eran poco más de las tres de la tarde”, narró Joseph, citando una conversación que tuvo con su hija mientras estaba internada.

“Estaba a punto de llover, así que empezaron a recoger la ropa del tendedero y Rebecca estaba en el gallinero… el tipo llegó al área de los pollos con combustible y le echó sobre su espalda”, continuó.

“Cuando ella se dio la vuelta, le aventó un poco más y encendió la llama. Las niñas vieron todo, incluso cuando su madre se estaba quemando”, añadió.

Joseph externó que no fue la primera vez que Ndiema, de quien aseguró sólo era amigo de la corredora y no su enamorado, la atacó.

“En enero de este año, él la golpeó y quiso descuartizarla, pero fue salvada por su hermano. Lo denunciamos a la policía, que no manejó bien el asunto, fueron muy lentos”, sentenció.

Hija de Rebecca Cheptegei trató de ayudarla

Rebecca Cheptegei tiene dos hijas, una de 11 y otra de 9 años, cuyo padre es un hombre, del que se desconoce la identidad, que vive en Uganda, expone Daily Mail.

The Standard reveló, este jueves, que una de las pequeñas, de quien se guarda el anonimato, compartió que intentó auxiliar a su madre en medio de la agresión de Dickson Ndiema.

La menor puntualizó que trató “de correr al rescate” de su progenitora, pero que el hombre la pateó para alejarla.

“Inmediatamente grité pidiendo ayuda, atrayendo a un vecino que intentó apagar las llamas con agua, pero no fue posible”, dijo.