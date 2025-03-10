Muertes de famosos

Muere actor de ‘Harry Potter’ y ‘Doctor Who’ a los 63 años: su esposo hace importante anuncio

El británico Simon Fisher-Becker, cuya reconocida trayectoria incluye películas como ‘Les Misérables’, ha muerto, según confirmaron su marido, Tony Dugdale, y su mánager, Kim Barry.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

Simon Fisher-Becker, quien saltó a la fama por sus interpretaciones en ‘Harry Potter’ y ‘Doctor Who’, ha muerto a los 63 años.

La noticia del deceso fue confirmada este lunes 10 de marzo por su mánager y “amiga íntima”, Kim Barry, en una declaración al New York Post.

“Simon también era escritor, cuentista y un gran orador. Me ayudó enormemente y era amable, simpático y se interesaba por todo el mundo”, destacó en su declaración.

“Mis condolencias a su marido, Tony, a su hermano, a sus sobrinas y sobrinos, y a su legión de fans”, comentó para concluir.

Esposo de Simon Fisher-Becker hace importante anuncio

Por su parte, Tony Dugdale, marido de Simon Fisher-Becker, realizó un ‘post’ en el perfil oficial de Facebook del intérprete en la que abordó lo sucedido sin mayores pormenores.

Él puntualizó que el comediante perdió la vida a las 02:50 p.m. del domingo 9 de marzo, pero no dio a conocer cuál fue el motivo del fallecimiento.

Además, anunció que mantendrá dicha cuenta de la red social de su famosa pareja “abierta durante un tiempo”.

“En este momento no estoy seguro de si volveré a publicar. Gracias a todos”, anotó para finalizar su misiva.

El esposo de Simon Fisher-Becker, Tony Dugdale, compartió un mensaje tras el fallecimiento del actor.
El esposo de Simon Fisher-Becker, Tony Dugdale, compartió un mensaje tras el fallecimiento del actor.
Imagen Simon Fisher-Becker/Facebook

¿Quién era Simon Fisher-Becker?

Simon Fisher-Becker nació el 25 de noviembre de 1961 en Londres, Inglaterra, de acuerdo con el sitio web de IMDb.

Es conocido por encarnar a ‘Tony Fazackerley’ en ‘Puppy Love’. También apareció en tres episodios de ‘Doctor Who’, así como en capítulos de audios derivados del mismo para BBC y Disney+.

Apareció en la popular película ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ como el fantasma de Hufflepuff, ‘Fat Friar’.

Otros de sus créditos en el cine incluyen ‘The Great director’, ‘Pundemic’, ‘Les Misérables’, ‘Sweet Thing’ y ‘An Ungentlemanly act’.

En el teatro, participó en puestas en escena como ‘The Emperor of the Moon’, ‘An Inspector Calls’, ‘A Midsummer Night’s Dream’ y ‘Macbeth’, entre otras.

El actor Simon Fisher-Becker murió a los 63 años.
El actor Simon Fisher-Becker murió a los 63 años.
Imagen Simon Fisher-Becker/Facebook
Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesHarry Potter

