Shelley Duvall, actriz conocida por su papel en la película 'El Resplandor' ('The Shining', 1980), murió a los 75 años en su casa en Blanco, Texas . Su pareja, Dan Gilroy, confirmó que la causa de muerte fueron las complicaciones de la diabetes que padecía .

La actriz, quien no la pasó bien durante la filmación de la película de culto por las exigencias del director Stanley Kubrick, había celebrado su cumpleaños a penas el pasado 7 de julio.

¿De qué murió la hija de actriz de 'Betty en NY'? Revelan autopsia y no fue por choque de barcos

Shelley Duval sufrió trauma tras filmar 'El Resplandor'

'The Shining', 1980. Shelley Duvall, Jack Nicholson y Danny Lloyd.

¿Quién era Shelley Duvall?

Shelley Duvall fue una actriz estadounidense que comenzó su carrera en 1970. Trabajó en numerosas películas dirigidas por Robert Altman durante la década de los 70, incluyendo el western McCabe & Mrs. Miller (1971), el drama criminal Thieves Like Us (1974) y la comedia musical Nashville (1975).

En 1980, Duvall protagonizó como Wendy Torrance en la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, The Shining, dirigida por Stanley Kubrick. También interpretó a Olive Oyl en la película musical de Altman, Popeye (1980), y tuvo un papel principal en la fantasía de Terry Gilliam, Time Bandits (1981).

A lo largo de los años 80, Duvall trabajó como productora y presentadora de programas infantiles, incluyendo Faerie Tale Theatre y Tall Tales & Legends. Continuó apareciendo en películas durante los 90 con papeles secundarios como en The Underneath (1995) y la adaptación de Henry James, The Portrait of a Lady (1996).