Los disfraces de Halloween más polémicos de los famosos: a algunos los acusaron de insensibles

En mayo del 2022, el actor Neil Patrick Harris se vio envuelto en una gran polémica, luego de que en redes sociales se revivió que mandó a hacer un platillo de carne con la forma de Amy Winhouse, quien había fallecido 3 meses antes, para su fiesta de Halloween del 2011.

Este detalle fue catalogado por múltiples internautas como insensible y de mal gusto, especialmente porque la causa de muerte de la cantante fue una sobredosis de alcohol.



Lo cierto es que esa no ha sido la única ocasión en la que una celebridad causa controversia en Halloween. En los casos de las siguientes, fueron sus disfraces lo que provocaron los señalamientos negativos.

Disfraces de Halloween de celebridades que causaron polémica

Heidi Klum se disfrazó de una diosa hindú

La supermodelo y presentadora de televisión es la reina indiscutible de Halloween, pues año con año organiza una gran fiesta y lleva sus caracterizaciones a otro nivel.

En el 2008, se inspiró en la la diosa Kali del hinduismo. Sin embargo, no fue sino hasta 10 años después, que Klum fue señalada en redes sociales por haber hecho algo negativo.

En la sección de comentarios de su publicación de Instagram recordando ese look, los usuarios de la red social no dejaron pasar la oportunidad de recriminarle:

“Esto es irrespetuoso hacia la cultura hindú y deberías avergonzarte ya que esto demuestra que no valoras otras religiones. Kali no es una muñeca para vestir y usar cuando tú quieras”, “Terrible”, “Borra esto”, “Nuestra religión no es un disfraz de Halloween”.

Chris Brown se vistió como terrorista en un Halloween

Corría el año del 2012 y el cantante presumió en sus redes sociales que esa noche de brujas se puso un turbante, una barba falsa y cargó una metralleta falsa como parte de su disfraz. ¿El resultado? La imagen de un terrorista de Medio Oriente.

Si bien su imagen fue ampliamente cuestionada y tachada de una mala decisión, a él pareció no importarle. En una entrevista de noviembre del 2012, Brown aseguró:

“Es Halloween, maldita sea. Es una celebración pagana en la que disfrazamos a nuestros niños de satanás, demonios, duendecillos y todas esas cosas, ¡supérenlo!"

Scott Disick causó polémica con su disfraz en el Halloween de 2014

En un tono parecido al del Chris Brown, la pareja de Khloé Kardashian se dejó ver como un jeque árabe.

Incluso, al compartir las imágenes en redes sociales, se refirió a sí mismo con este título.

El famoso no se libró de la controversia, pues recibió un sinfín de comentarios asegurando que su look “no estaba bien”, “no es gracioso o genial” y cuestionando “¿por qué no se ha borrado esto?”.

Hilary Duff y su pareja se tuvieron que disculpar por sus disfraces de Halloween

En el 2016, la ex chica Disney se vistió en conjunto con su entonces pareja como una peregrina y un nativo americano.

Los disfraces de grupos étnicos suelen ser tema de un fuerte debate, pues se ven como una apropiación cultural o una manera de reducir una cultura.

Hilary Duff y su entonces novio, Jason Walsh recibieron críticas en línea por sus disfraces y la actriz se disculpó públicamente a través de su cuenta de Twitter.

Pamela Anderson hizo algo parecido

En el 2019, la modelo compartió en sus redes sociales un par de imágenes usando un penacho típico de las culturas nativas americanas y muy poca ropa.

La reacción de sus seguidores no fue nada positiva:

“Los nativos americanos no son un disfraz”, “Mi cultura no es un disfraz”, “Esto es insensible y racista”, “No, chica, debiste saber mejor que esto”, “¿Cuántas veces tendremos que tener esta conversación?”.

Una actriz de ‘Pretty Little Liars’ causó controversia con su disfraz de Halloween

En el 2015, Ashley Benson se dejó ver con un look de león. Si bien este parecía completamente inocente, en realidad era una alusión al león Cecil, que tan solo unos meses antes murió a manos de un cazador de animales.

El felino, además, era un caso de estudio y se convirtió en un emblema por el cuidado de los animales.

Tras las críticas en redes sociales, la actriz se disculpó públicamente y prometió hacer una donación a una organización dedicada a la preservación de animales salvajes.

Bonus: el príncipe Harry no está libre de polémicas por sus disfraces

No son solo las celebridades de Hollywood las que han creado controversia. En el enero del 2005, el príncipe Harry causó un gran revuelo al ser fotografiado con un disfraz de nazi, con esvástica en su brazo.

Hay que aclarar que su look no fue con motivo del Halloween, sino para una fiesta de disfraces de sus amigos.