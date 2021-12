'How I Met Your Father': todo lo que debes saber de la nueva serie de Hilary Duff

El spin-off de 'How I Met Your Mother' ya estrenó su primer video promocional, con Hilary Duff y Kim Cattrall como las protagonistas.

El tráiler presenta a Sophie, una chica alegre y optimista que está cansada de las app de citas y su único deseo es encontrar una pareja estable.



Tal y como ocurrió en la primera serie, los espectadores seguirán las vivencias de la protagonista y de su grupo de amigos mientras exploran la vida y las relaciones amorosas.

En este primer vistazo de la serie también se presentó a Cattrall, quien le dará vida a la Sophie del futuro y narradora de la serie, mientras les cuenta a sus hijos cómo es que conoció a su padre.

Además de Duff y Cattrall, los otros miembros del elenco de 'How I Met Your Father' serán Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma.



El guión estará a cargo de Aptaker y Berger, quienes son los productores ejecutivos junto a Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman y Adam Londy. Hilary Duff es la productora principal de la serie.

La primera temporada de 'How I Met Your Father' tendrá 10 episodios y se estrenará el 18 de enero del 2022 en Hulu.

'How I Met Your Father' no es el primer intento de un spin-off

En el 2014, Greta Gerwig y Meg Ryan estaban listas para protagonizar 'How I Met Your Dad', pero el episodio piloto no llenó las expectativas de CBS.

De acuerdo con E! Online, el programa iba a tratar acerca de Sally, una mujer con complejo de Peter Pan que estaba a punto de terminar con su esposo después de un año de matrimonio. La protagonista Greta Gerwig también iba a ser productora e iba a dirigir varios episodios.

En el 2017, Greta Gerwig dio su opinión acerca del proyecto fallido, en una entrevista con Stephen Colbert.

"¡Filmamos al piloto y fue muy divertido!. Me encantó trabajar en eso. A la audiencia se le dan perillas. Giran la perilla hacia la derecha si les gusta y hacia la izquierda si no les gusta. Y aparentemente, giraban la perilla hacia la izquierda cada vez que entré ... así que sí, no les gustó. En absoluto"

El reboot de 'Lizzie McGuire', el otro proyecto de Hilary Duff que nunca despegó

Después de grabar solo dos episodios del reboot de 'Lizzie McGuire' para Disney+, la showrunner Terri Minsky fue despedida.

"Estoy completamente a oscuras. Es importante para mí que este programa sea importante para la gente. Sentí que quería hacer un programa que fuera digno de ese tipo de devoción”. comentó Minsky a Variety.

La propia Hilary comentó en su Instagram que Disney estaba en contra de una dirección más adulta y madura para la serie, con una McGuire viviendo los problemas típicos de una treintañera, por lo que el plan era llevar el proyecto a Hulu.

En diciembre del 2020, Duff anunció la cancelación del reboot de 'Lizzie McGuire', debido a diferencias creativas.

“Sé que los esfuerzos y las conversaciones han estado en todas partes tratando de hacer que un reboot funcione, pero lamentablemente y a pesar de los mejores esfuerzos de todos, no va a suceder”

“Quiero que cualquier reboot de Lizzie sea honesto y auténtico para lo que sería Lizzie hoy. . Es lo que el personaje se merece. Todos podemos tomarnos un momento para lamentar la increíble mujer que habría sido y las aventuras que nos habríamos llevado con ella”