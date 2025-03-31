Muere Richard Norton, actor de ‘Mad Max: Fury Road’, a los 75 años: su esposa lo despide “devastada”

Video Muere otro actor de ‘Fast & Furious’: ya son 4 que han partido

Richard Norton, reconocido por su papel de ‘The Prime Imperator’ en las películas ‘Mad Max: Fury Road’ y ‘Furiosa: A Mad Max Saga’, ha muerto a los 75 años.

La noticia fue dada a conocer por su pareja, Judy Green, mediante un mensaje en su cuenta de Instagram este 29 de marzo.

“Estoy aturdida y devastada, no tengo palabras, he perdido a mi todo”, escribió, acompañando una fotografía en la que aparece con el actor.

“El amor de mi vida”, indicó, refiriéndose a su marido, al que calificó igualmente como un “increíble ser humano”.

“Estoy usando este tiempo para asimilar mi gran pérdida”, sentenció para concluir su misiva, en la que no informó la causa del fallecimiento del artista.



Reacciones por la muerte de Richard Norton

Tras conocerse lo ocurrido, personalidades de Hollywood recurrieron a sus redes sociales para expresar su sentir por el fallecimiento de Richard Norton.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cineasta James Gunn, quien anotó en X: “Era un australiano duro, pero dulce, con una risa franca y un millón de anécdotas sobre sus años en el cine”.

“Richard parecía 20 años más joven de lo que era, así que me ha sorprendido mucho despertarme esta mañana con la noticia de su deceso”, reconoció.

“Mi más sentido pésame a toda su familia, a sus amigos y compañeros de trabajo que lo adoraban, y especialmente a su esposa Judy, de la que siempre hablaba con más gusto que cuando lo hacía de intercambiar golpes en pantalla con Jackie Chan”, apuntó.

La estrella de ‘Terminator’, Robert Patrick, externó en la plataforma que Norton era alguien “extraordinario” y una “figura destacada en la comunidad de las artes marciales”.

“Además de su impresionante carrera como guardaespaldas muy solicitado por estrellas del rock, dejó huella como un hábil coordinador de combates en importantes películas”, mencionó.

I am deeply saddened to share that my friend Richard Norton has passed away at the age of 76. He was an extraordinary individual, a towering figure in the martial arts community, and a contemporary of Chuck Norris. In addition to his impressive career as a highly sought-after… pic.twitter.com/5K4wgEP4gN — Robert Patrick 🇺🇸 (@robertpatrickT2) March 30, 2025

¿Quién era Richard Norton?

Richard Norton nació el 6 de enero de 1950 en Croydon, Australia. Comenzó a practicar judo a los 11 años, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Después de descubrir el karate en la secundaria, se asoció con Bob Jones para entrenar a los guardias de escuelas, utilizando técnicas del boxeo y la lucha libre.

A principios de los años 70, trabajó en la seguridad del Sunbury Pop Festival, lo que lo llevó a servir como guarura de The Rolling Stones.

Para 1976, él conoció a Chuck Norris y, luego de mudarse a Los Ángeles, entrenaba con él casi todas las mañanas.

Para su primera incursión en el ‘Séptimo arte’, Norton interpretó al villano ninja enmascarado ‘Kyo’ y se enfrentó al personaje de Norris en ‘The Octagon’, de 1980.

A lo largo de su trayectoria, Richard participó en cintas como ‘Twinkle, Twinkle, Lucky Stars’, ‘City Hunter’, ‘Mr. Nice Guy’, ‘Millionaires’ Express’, ‘Magic Crystal’, ‘China O’Brien’ y ‘Lady Dragon’.

También, estableció las coreografías para los enfrentamientos en producciones como ‘Walker Texas Ranger’, ‘The Condemned’, ‘Mad Max: Fury Road’, ‘Furiosa: A Mad Max Saga’, ‘X-Men: Dark Phoenix’ y ‘Suicide Squad’.

Entre las celebridades que entrenó para sus escenas de acción están Scarlett Johansson, Charlize Theron, Anya Taylor-Joy, Ben Affleck, Margot Robbie y Liam Neeson.