Muere famoso rapero a los 26 años: fue asesinado mientras celebraba su cumpleaños

Video Fuertes imágenes: muere rapero al dispararse accidentalmente mientras hacía un video para redes sociales

Julio Foolio, rapero estadounidense de 26 años, murió el domingo 23 de junio, reportó TMZ.

El abogado del cantante informó a través de un comunicado que Foolio falleció en un tiroteo afuera de un hotel en Tampa, Florida, donde, según compartió con sus seguidores de Instagram, pasaba "el mejor cumpleaños de la historia".

PUBLICIDAD

El rapero, cuyo nombre real era Charles Jones, fue expulsado de un AirBnb antes de las 5 a.m. por exceder la ocupación máxima y se trasladó a un Holiday Inn local, según los informes a los que accedió el sitio de noticias de entretenimiento.

Policía investiga asesinato de Julio Foolio

Julio Foolio aparentemente fue "víctima del tiroteo" en el que otras tres personas recibieron disparos, comunicaron las autoridades de Tampa, reportó el diario Milenio.

De acuerdo con los informes de la policía, dos vehículos se encontraban estacionados frente al hotel cuando hombres armados abrieron fuego. "Esto es el principio de la investigación, es que dos autos recibieron disparos", afirmó Joneé Lewis, portavoz del departamento de policía de la ciudad.

Julio Foolio celebraba su cumpleaños cuando lo sorprendió la muerte. Imagen Julio Foolio/Instagram

¿Quién era Julio Foolio?

Julio Foolio fue un rapero originario de Jacksonville, Florida, y saltó a la fama en 2018 con su álbum debut '6toven'.

Las letras de su canciones hacían alusión a asesinatos relacionados con pandillas, según TMZ.