Famosos

Muere famoso rapero a los 26 años: fue asesinado mientras celebraba su cumpleaños

Julio Foolio murió en un tiroteo ocurrido afuera de un hotel en Tampa, Florida. El rapero compartió que estaba celebrando "el mejor cumpleaños de la historia", pero todo terminó en tragedia.

Univision picture
Por:Univision
Video Fuertes imágenes: muere rapero al dispararse accidentalmente mientras hacía un video para redes sociales

Julio Foolio, rapero estadounidense de 26 años, murió el domingo 23 de junio, reportó TMZ.

El abogado del cantante informó a través de un comunicado que Foolio falleció en un tiroteo afuera de un hotel en Tampa, Florida, donde, según compartió con sus seguidores de Instagram, pasaba "el mejor cumpleaños de la historia".

PUBLICIDAD

El rapero, cuyo nombre real era Charles Jones, fue expulsado de un AirBnb antes de las 5 a.m. por exceder la ocupación máxima y se trasladó a un Holiday Inn local, según los informes a los que accedió el sitio de noticias de entretenimiento.

Más sobre Famosos

Hijo de Ninel Conde celebra su cumpleaños, ¿ella no estuvo y se hizo arreglito en la cara?
2 mins

Hijo de Ninel Conde celebra su cumpleaños, ¿ella no estuvo y se hizo arreglito en la cara?

Univision Famosos
Ana Patricia anuncia su divorcio de Luis Carlos Martínez: “A lo largo del tiempo, las personas cambian”
1 mins

Ana Patricia anuncia su divorcio de Luis Carlos Martínez: “A lo largo del tiempo, las personas cambian”

Univision Famosos
Dayanara Torres se compromete con su novio: hace el anuncio mostrando lujoso anillo
1 mins

Dayanara Torres se compromete con su novio: hace el anuncio mostrando lujoso anillo

Univision Famosos
Juan Osorio responde ante comentarios de Niurka sobre su nueva esposa, 38 años menor
0:50

Juan Osorio responde ante comentarios de Niurka sobre su nueva esposa, 38 años menor

Univision Famosos
Gloria Trevi rompe en llanto al recordar a su fallecida hija Ana Dalay: "No se supera"
2 mins

Gloria Trevi rompe en llanto al recordar a su fallecida hija Ana Dalay: "No se supera"

Univision Famosos
Impensable: Angelique Boyer y Cecilia Galliano unidas como nunca y Sebastián Rulli tendría que ver
0:53

Impensable: Angelique Boyer y Cecilia Galliano unidas como nunca y Sebastián Rulli tendría que ver

Univision Famosos
Victoria Ruffo responde a Vadhir tras defender a Eugenio Derbez: “¿A ese quién lo mete?”
2 mins

Victoria Ruffo responde a Vadhir tras defender a Eugenio Derbez: “¿A ese quién lo mete?”

Univision Famosos
Actor de Rosa Salvaje que vive en la calle con sus mascotas revela trastorno mental que padece
1:00

Actor de Rosa Salvaje que vive en la calle con sus mascotas revela trastorno mental que padece

Univision Famosos
Marjorie de Sousa revela el encuentro que más espera su hijo: ¿el de su papá Julián Gil?
0:54

Marjorie de Sousa revela el encuentro que más espera su hijo: ¿el de su papá Julián Gil?

Univision Famosos
Famosa actriz de telenovelas informa que le diagnosticaron metástasis: "Mis imágenes no salieron limpias"
2 mins

Famosa actriz de telenovelas informa que le diagnosticaron metástasis: "Mis imágenes no salieron limpias"

Univision Famosos

Policía investiga asesinato de Julio Foolio

Julio Foolio aparentemente fue "víctima del tiroteo" en el que otras tres personas recibieron disparos, comunicaron las autoridades de Tampa, reportó el diario Milenio.

De acuerdo con los informes de la policía, dos vehículos se encontraban estacionados frente al hotel cuando hombres armados abrieron fuego. "Esto es el principio de la investigación, es que dos autos recibieron disparos", afirmó Joneé Lewis, portavoz del departamento de policía de la ciudad.

Julio Foolio celebraba su cumpleaños cuando lo sorprendió la muerte.
Julio Foolio celebraba su cumpleaños cuando lo sorprendió la muerte.
Imagen Julio Foolio/Instagram

¿Quién era Julio Foolio?

Julio Foolio fue un rapero originario de Jacksonville, Florida, y saltó a la fama en 2018 con su álbum debut '6toven'.

Las letras de su canciones hacían alusión a asesinatos relacionados con pandillas, según TMZ.

En octubre de 2023, Foolio fue atacado en una emboscada en Jacksonville. En aquella ocasión recibió un disparo en el pie.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD