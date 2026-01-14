Muertes de famosos

Rapero John Forté es encontrado sin vida al interior de su casa: autoridades investigan

El músico originario de Nueva York tenía 50 años. Le sobreviven su esposa, Lara Fuller, y sus dos pequeños hijos, Wren y Haile.

AP picture
Por:AP
John Forté, rapero y músico nominado al Grammy y reconocido por su trabajo con los Fugees y los Refugee Camp All-Stars, ha muerto. Tenía 50 años.

El artista nacido en Nueva York fue encontrado sin vida la tarde del lunes en su casa de Chilmark, en el estado de Massachusetts, según informaron las autoridades.

El jefe de policía de Chilmark, Sean Slavin, indicó en un comunicado que no había indicios de un acto criminal ni una “causa de muerte evidente aparente”.

El caso está siendo investigado por la oficina del médico forense estatal.

¿Quién era John Forté?

John Forté fue un prodigio musical que alcanzó notoriedad a principios de los años 90 como colaborador en ‘The Score’, el álbum ganador del Grammy de los Fugees, y en ‘The Carnival’, el disco nominado al Grammy de Wyclef Jean.

Multiinstrumentista y rapero, también publicó varios trabajos en solitario, entre ellos ‘Poly Sci’ e ‘I John’.

En el año 2000, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark y acusado de posesión de cocaína líquida y tráfico de drogas.

Forté fue condenado a 14 años de prisión, pero la sentencia fue conmutada tras siete años por el presidente George W. Bush. Carly Simon estuvo entre las numerosas figuras públicas que abogaron por su liberación.

Le sobreviven su esposa, la fotógrafa Lara Fuller, y dos hijos, Wren y Haile.

