Muere la modelo y actriz Poonam Pandey a los 32 años: esta enfermedad le arrebató la vida

La mánager de la también ‘influencer’ confirmó la noticia al tiempo que habló del padecimiento por el que falleció. Hasta el momento, la familia no se ha pronunciado al respecto.

Dayana Alvino.
Video Cecilia Priego venció 2 veces el cáncer, pero al final perdió la batalla: murió a los 36 años

Poonam Pandey, modelo, actriz e ‘influencer’, murió a los 32 años este viernes 2 de febrero.

La noticia de su deceso fue dada a conocer en su perfil oficial de Instagram, donde se publicó un mensaje. De acuerdo con el diario Independent, el escrito proviene del equipo de trabajo de la artista.

“Esta mañana es difícil para nosotros. Nos entristece profundamente informarles que hemos perdido a nuestra amada Poonam a causa del cáncer de cuello uterino”, se indica.

“Cada ser vivo que alguna vez entró en contacto con ella fue recibida con puro amor y bondad”, sentenciaron también.

“En este momento de dolor, solicitamos privacidad mientras la recordamos con cariño por todo lo que compartimos”, finalizaron.

La noticia de la muerte de Poonam Pandey se difundió en Instagram.
Imagen Poonam Pandey/Instagram

Nikita Sharma, mánager de la celebridad, confirmó lo ocurrido en una declaración al portal NDTV:

“Poonam Pandey, la querida personalidad de las redes sociales, falleció trágicamente esta mañana debido a un cáncer de cuello uterino, dejando a la industria del entretenimiento en un ‘shock’ y luto”.

“Su espíritu inquebrantable en medio de su lucha por la salud fue verdaderamente notable”, destacó acerca de su representada.

Hasta el momento, la familia no se ha pronunciado al respecto. El sitio India Today reportó, citando a un allegado de la estrella, que la hermana no ha respondido a sus llamadas.

La última aparición pública de Poonam Pandey

En la citada plataforma digital, Poonam Pandey realizó su última publicación hace cuatro días, el 29 de enero.

Ella presumió que asistió a una fiesta en el estado de Goa, al oeste de India. En el clip que subió, se le ve abordando una embarcación.

“Blanco y negro: el yin y el yang que equilibran mi vida”, anotó en la descripción del video, haciendo referencia a su atuendo.

Poonam Pandey mostró que acudió a una fiesta.
Imagen Poonam Pandey/Instagram

¿Quién era Poonam Pandey?

Originaria de Kanpur, India, Poonam Pandey se trasladó a Mumbai, la capital del entretenimiento del país, cuando debutó en Bollywood con la película de 2013 ‘Nasha (Intoxicación)’.

En la película de suspenso erótico, interpretó el papel protagonista, ‘Anita’, una profesora de teatro que entabla una controvertida relación romántica con un alumno.

Pandey también apareció en cintas como ‘Love is Poison’, ‘Malini & Co’ y ‘The Journey of Karma’ al tiempo que desarrollaba su carrera en el modelaje.

Apareció por última vez en la primera temporada del ‘reality show’ ‘Lock Upp’, en el que famosos eran recluidos en una prisión y eran obligados a realizar diferentes tareas para ganarse su libertad.

Poonam Pandey participó en películas y 'reality shows'.
Imagen Poonam Pandey/Instagram
