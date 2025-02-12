Muertes de famosos

Muere famoso actor de las películas 'Fast & Furious' y 'Street Fighter'

Peter 'Navy' Tuiasosopo fue "pionero para los actores polinesios en Hollywood". Participó en exitosas películas y series. Su hijo confirmó la noticia de su muerte.

Univision
Video Muere otro actor de ‘Fast & Furious’: ya son 4 que han partido

Peter 'Navy' Tuiasosopo, conocido por sus papeles en películas como 'Street Fighter' y 'Fast & Furious', murió la madrugada del 10 de febrero de 2025 en Phoenix, Arizona, a la edad de 61 años debido a "complicaciones cardíacas".

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo, Manoah Peter Tuiasosopo, a través de una emotiva publicación en Facebook, donde expresó su gratitud por el apoyo recibido y destacó el legado de amor y fortaleza que deja su padre.

"Con gran tristeza, mi familia y yo queremos agradecer a todos por sus pensamientos y oraciones. Nuestro padre, Peter N. Tuiasosopo, falleció esta mañana a las 3:16 a. m", se lee en el mensaje.

"Mi padre vivió una vida increíble y de ninguna manera su impacto se detiene aquí. Seguiremos conviviendo con él en espíritu, y por más tristes que nosotros, él está sin duda en el cielo con sus hermanos, hermanas, padres, hija, y Jesús, y ya no sufre más. Su fuerza, amor, compasión y bondad siempre se sentirán".

La familia agradeció las muestras de cariño en el mensaje, sin dar detalles sobre la muerte ni de los servicios funerarios.

Su hijo compartió con TMZ que Peter 'Navy' Tuiasosopo fue "un pionero para los actores polinesios en Hollywood".

Peter 'Navy' Tuiasosopo.
Peter 'Navy' Tuiasosopo.
Imagen Getty Images

¿Quién era Peter 'Navy' Tuiasosopo?

Nació el 24 de mayo de 1963 en San Pedro, California. Tuiasosopo tuvo una carrera diversa que abarcó tanto el deporte como la actuación. Antes de su incursión en el mundo del espectáculo, fue jugador de fútbol americano, desempeñándose como centro en la NFL para los Los Angeles Rams.

Su carrera actoral despegó con su papel como Manumana en la película 'Necessary Roughness' en 1991. Sin embargo, fue su interpretación de E. Honda en la adaptación cinematográfica del videojuego 'Street Fighter' en 1994 lo que lo catapultó a la fama.

A lo largo de su carrera, Tuiasosopo también participó en series de televisión populares como 'The Jamie Foxx Show', 'Hawaii Five-0', 'NCIS', 'Black-ish' y 'Magnum P.I.'.

Otras de las exitosas películas que participó fueron 'The Fast and the Furious', 'Charlie's Angels', 'The Scorpion King', y 'BASEketball', solo por mencionar algunas.

Muere Peter 'Navy' Tuiasosopo.
Muere Peter 'Navy' Tuiasosopo.
Imagen Manoah Peter Tuiasosopo/Facebook
