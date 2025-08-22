Muertes

Muere querido periodista a los 51 años: luchaba en silencio contra el cáncer

Huemanzin Rodríguez perdió la vida a los 51 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa Ane Rosnes en redes.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video El desgarrador funeral de Ernesto Barajas de Enigma Norteño: lo despiden entre palomas y globos

Huemanzin Rodríguez, querido periodista de Canal 22 en México, murió a los 51 años este 20 de agosto en Rygge, Noruega.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa Ane Rosnes, quien desde la página de Facebook del periodista publicó un mensaje acompañado de versos del escritor Fernando Pessoa para despedirlo.

“6 de marzo de 1974-20 de agosto de 2025. ¡Todo lo que pasa, pasa tan rápido! Muere tan joven ante los dioses. ¡Muere! ¡Todo es tan pequeño! Nada se sabe, todo se imagina. Circundante de rosas, ama, bebe y calla. El resto es nada”, escribió en portugués al pie de una fotografía de Hueman.

El fallecimiento de Huemanzin también fue reportado en las redes sociales de Canal 22, medio al que perteneció por más de dos décadas.

“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”, escribieron.

Huemanzin Rodríguez perdió la vida a los 51 años.
Imagen Huemanzin Rodríguez / Instagram


Hasta el momento, sus familiares no han dado a conocer la causa de su fallecimiento. Sin embargo, ‘El Universal reporta que “su entorno” confirmó que padecía cáncer y que había decidido que su lucha fuera privada.

¿Quién era Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Rodríguez nació el 6 de marzo de 1974 en la Ciudad de México. El hombre comenzó su carrera en 1996 como reportero, guionista y conductor de espacios como ‘Noticias 22’ y ‘Semanario N22” en Canal 22.

A pesar de que en 2021 se mudó con su familia a Noruega, Huemanzin Rodríguez constantemente enviaba cápsulas de contenido cultural a Canal 22.

El periodista habría luchado contra el cáncer en silencio.
Imagen Huemanzin Rodríguez / Instagram


Entre algunas de las coberturas que realizó a lo largo de casi tres décadas de trayectoria profesional, destacan las realizadas en Rusia y China con motivo de los Juegos Olímpicos de 2008 y 2014.


