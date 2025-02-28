Muere el legendario músico mexicano Pepe Arévalo a un mes de sufrir un infarto cerebral

Video Muere Paquita la del Barrio: revelan cómo falleció y qué le arrebató la vida

El legendario músico mexicano Pepe Arévalo murió a los 87 años durante la madrugada de este viernes 28 de febrero.

La noticia fue confirmada por su hijo, el periodista José Luis Arévalo Piña, durante el programa ‘Despierta’ con Danielle Dithurbide.

Él detalló que su padre falleció a las 00:52 horas (tiempo de la Ciudad de México), después de “un mes de batalla” tras sufrir un infarto cerebral el pasado 27 de enero.

“Luchó como un gran león. Tenía que descansar, estaba muy, muy lastimado”, dijo el también conductor de N+.

Además, compartió que “desde la tarde” de ayer, el cantante “estaba muy agitado”: “Ya la última semana fue muy complicada”.

“Nos deja un legado extraordinario, creo que mi papá en la música aportó mucho al país”, comentó visiblemente conmovido.

El último adiós a Pepe Arévalo

Tras lo sucedido, José Luis Arévalo Piña adelantó las intenciones que tienen para despedir y honrar la memoria de Pepe Arévalo.

El cuerpo del artista, reconocido por sus éxitos ‘Oye Salomé’ y ‘Mujeres divinas’, será llevado a una iglesia Evangélica, en la cual él era el pianista del coro, y de ahí a la funeraria.

“El próximo domingo, invitar a todo mundo, porque queremos hacer un evento digno para mi papá en el Sindicato de músicos”, indicó.

“Va a ir una sinfónica, va a tocar la orquesta, o sea, estamos haciendo un gran evento para homenajear a un hombre que creo que a la música afroantillana le dio mucho”, añadió.

El músico mexicano Pepe Arévalo murió a los 87 años. Imagen José Luis Arévalo Piña/Instagram

Hijo de Pepe Arévalo esperaba “un resultado favorable” tras él sufrir infarto cerebral

A finales de enero, José Luis Arévalo Piña reveló el delicado estado por el que entonces atravesaba su padre Pepe Arévalo.

“Mi papá sufrió un infarto cerebral cuando estaba con mi hermano menor, Josué, quien me llamó para decirme qué sucedió y que llamó a una ambulancia “, relató en Instagram.

“El pronóstico no es muy favorable, le pusieron oxígeno, el suero y ya está en terapia intensiva, lo van a intubar para tratar que reaccione y así mejore”, agregó.

Él pormenorizó que, aparentemente, su progenitor “quedó con el lado izquierdo de su cuerpo paralizado”: “Vamos a esperar un resultado positivo, pero tiene 87 años y hace 20 tuvo otro infarto cerebral”.

Posteriormente, en entrevista con El Universal, el comunicador admitió que la condición de la estrella era “grave”.

“Dependiendo de los estudios, es ver si lo despiertan y ver si reacciona su cerebro o lo mantienen sedado. Si despierta, será ver su evolución, cómo se le da el habla, cómo responde su psicomotricidad, y también las secuelas del infarto”, señaló.

¿Quién era Pepe Arévalo?

José Ambrosio Arévalo Gama inició su trayectoria musical a los 13 años, tocando en grupos de son en la Ciudad de México y Acapulco, en Guerrero, según TV Azteca.

Gracias a su talento, él pudo colaborar con figuras icónicas como Daniel Santos, Toña ‘La Negra’ y Celia Cruz, para luego formar su propia orquesta: Pepe Arévalo y su Tremenda Charanga.