Muere la querida 'Payasita Perlita' a los 37 años: deja tres hijos

La 'Payasita Perlita', una conocida artista de la frontera entre México y Estados Unidos, murió tras estar varios días hospitalizada. La mujer, de 37 años, tenía un espectáculo junto a su esposo y sus tres hijos.

Por:
Ashbya Meré.
Video Esposo de la 'Payasita Perlita' da sus primeras declaraciones tras su muerte: está "destrozado"

Perla Domínguez, conocida en Ciudad Juárez, México, como la 'Payasita Perlita', murió a los 37 años de edad tras estar algunos días hospitalizada por un "coma hepático".

De acuerdo con medios locales como El Diario MX, la artista fue internada el martes 27 de agosto, informó su esposo y compañero de show, el 'Payaso Balín'.

Durante su estancia en el hospital, amigos y familiares solicitaron donadores de sangre, así como oraciones para Perlita.

La mañana de este 29 de agosto se dio a conocer en la cuenta oficial de Payasos Balin y Perlita (Chiken Family Los pollitos) en Facebook, la muerte de la artista.

"Ahora tenemos una estrella en el cielo. Siempre te amaremos", se lee en el breve mensaje.

Más tarde, informaron que los servicios fúnebres se llevarán a cabo el sábado 31 de agosto.

Muere la 'Payasita Perlita'.
Muere la 'Payasita Perlita'.
Imagen Facebook/Payasos Balín y Perlita

¿Quién era la ‘Payasita Perlita’?

Perla Nallely Domínguez era parte de del grupo de payasos 'Chicken Family', quienes son muy conocidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se presentaban en eventos del estado fronterizo con Estados Unidos.

Perlita tenía más de 20 años dedicada al oficio y también era especialista en el maquillaje de payaso.

La mujer de 37 años hacía equipo en el espectáculo con su esposo, el Payaso Balín, y sus tres hijos 'Pollo', Camila y Naty, a quienes llamaba "pollos".

Diversos artistas locales, así como el alcalde de la ciudad, Cruz Pérez Cuéllar, lamentaron en redes sociales la muerte de la 'Payasita Perlita'.

Payasos Balin y Perlita (Chiken Family Los pollitos).
Payasos Balin y Perlita (Chiken Family Los pollitos).
Imagen Payasos Balin y Perlita/Facebook
