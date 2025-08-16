Muertes de famosos

Muere conocida pareja de 'youtubers' en accidente en la montaña: tenían planes de boda

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, conocidos por su contenido de viajes, murieron en un accidente en una zona montañosa de Canadá. La pareja de 31 años se iba a casar el próximo año.

Por:
Univision
Video Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, conocida pareja canadiense detrás del popular canal de YouTube Toyota World Runners, fallecieron el 7 de agosto en un accidente mientras viajaban en un vehículo todoterreno en una zona montañosa remota cerca de Trout Lake, en Columbia Británica.

Los detalles del accidente

Según el equipo de rescate Kaslo Search and Rescue (SAR), el vehículo en el que viajaban cayó por un profundo barranco, dando múltiples vueltas antes de detenerse en un campo de rocas.

De acuerdo con los reportes, Matthew murió en el lugar, mientras que Stacey fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde falleció poco después.

El accidente ocurrió durante una expedición con amigos, entre ellos el también ‘influencer’ Colin Stuart, quien viajaba en otro vehículo y fue testigo del siniestro.

En el último video de la pareja, publicado el 31 de julio, Matthew expresó dudas sobre conducir en ese terreno, una reflexión que ahora resuena con un tono premonitorio.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans.
Stacey Tourout y Matthew Yeomans.
Imagen Stacey Tourout/Instagram, Matthew Yeomans/Instagram

La historia de amor de Stacey y Matthew

Stacey y Matthew, ambos de 31 años, eran originarios de Nanaimo, Columbia Británica. Desde 2019 compartían una vida de pareja y una pasión por los viajes, la mecánica y la naturaleza.

En 2020 lanzaron su canal 'Toyota World Runners', donde documentaban sus travesías por América y la construcción de su vehículo todoterreno personalizado.

En abril de 2024, Matthew le propuso matrimonio a Stacey frente al cerro Fitz Roy, en El Chaltén, Argentina. Planeaban casarse en 2026.

"Están juntos para siempre, tal y como sabíamos que siempre estarían", escribió la madre de Stacey en un comunicado compartido en Facebook.


Relacionados:
Muertes de famososMuertesYouTubeCanadáCelebridadesFamosos

